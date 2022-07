NIU choisi pour terminer 1er dans MAC West – Shaw Local

CLEVELAND – La saison dernière, le nord de l’Illinois est devenu la troisième équipe en autant d’années à passer du dernier choix dans la division ouest du sondage médiatique de pré-saison de football de la Mid-American Conference à la victoire de la division.

À l’approche de la saison 2022, les perspectives de pré-saison des Huskies sont très différentes. NIU a reçu 11 votes pour terminer premier dans la division MAC West – devant Toledo (neuf votes) et Central Michigan (quatre votes) – et neuf votes, un sommet dans la ligue, pour se répéter en tant que champions de la conférence. Miami a reçu 20 votes de première place dans la division Est.

Lors du coup d’envoi du football du MAC, l’entraîneur Thomas Hammock, qui entame sa quatrième année à la tête des Huskies, a déclaré qu’ils ne « prêtaient pas beaucoup d’attention » au sondage.

“Je veux dire, qu’est-ce que les médias savent?” dit Hamac. « Ils nous ont choisis l’an dernier, l’année dernière. Cela n’a pas d’importance. La seule chose qui compte, c’est comment nous nous préparons et comment nous jouons. Donc, tout ce truc de pré-saison n’a aucun rapport avec la façon dont la saison va se dérouler.

Au cours des trois dernières saisons, l’équipe de MAC West choisie pour terminer dernière du sondage de pré-saison a continué à jouer dans le match de championnat de conférence avec NIU remportant le titre en 2021 et Ball State faisant de même en 2020.

Rejoindre Hammock mardi à la House of Blues était le quart-arrière senior en chemise rouge Rocky Lombardi et le plaqueur défensif de deuxième année en chemise rouge James Ester. Les deux ont minimisé l’importance d’être le favori de la ligue au début de la saison.

Même maintenant avec une cible proverbiale sur le dos, Ester a déclaré que l’équipe se préparait de la même manière qu’il y a une saison.

“Nous travaillons de la même manière que nous avons travaillé l’année dernière”, a déclaré Ester, “en continuant simplement à ne pas laisser les gars devenir complaisants et en continuant à se pousser et à s’encourager les uns les autres.”

Les Huskies perdent sept partants de la saison dernière, dont le meilleur porteur de ballon Jay Ducker (1 184 verges au sol) et deux de leurs principaux plaqueurs à Lance Deveaux Jr. (75 plaqués) et Dillon Thomas (62 plaqués). Sur le papier, ils retournent 22 partants (huit en attaque, 14 en défense) de l’équipe du championnat de l’an dernier, dont Lombardi au quart-arrière.

Lombardi a déclaré que même si l’on s’attendait à gagner “beaucoup de matchs”, le retour d’expérience des deux côtés du ballon a accru la confiance de l’équipe en entrant cette année. L’objectif maintenant, a déclaré Lombardi, est de continuer à s’améliorer, ce qui comprend l’augmentation de la marge de victoire après une saison 2021 au cours de laquelle NIU a remporté ses six matchs de conférence par une possession ou moins.

“Notre objectif est de séparer un peu cette année, de battre les gens par plus d’un, peut-être que cinq ou six seraient bien, 10 à 12”, a déclaré Lombardi. « Je pense que nous avons vu une énorme amélioration du côté défensif cette année. Tout le monde travaille dur, et je pense que nous allons être, dans l’ensemble, bien meilleurs en équipe.

C’est un objectif réitéré par Hammock, disant que l’équipe sait qu’elle doit faire de son mieux chaque semaine pour donner aux Huskies une chance de répéter le succès de la saison dernière.

Avec un fort contingent de joueurs de retour, Hammock a déclaré que NIU avait de la place pour s’améliorer cette saison.

“Nous avons une chance de nous améliorer”, a déclaré Hammock. “Nous pouvons jouer un bien meilleur football, et c’est ce qui nous passionne. Vous savez, j’ai l’impression que l’année dernière, nous n’avons pas joué notre meilleur football et avons trouvé un moyen.

« Il y a un an, il y avait de l’incertitude. Ils n’ont gagné aucun match [in 2020], ils n’avaient aucune confiance. Maintenant, ils ont confiance. Maintenant, vous devez être capable de gérer cette adversité.