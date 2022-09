DeKALB – Le NIU Center for Black Studies et RAMP organiseront une présentation sur l’intersectionnalité du handicap de 18 h à 21 h le jeudi 15 septembre dans la salle Regency du NIU Holmes Student Center, 600 Lucinda Ave., DeKalb.

Les conférenciers discuteront des intersections qui existent entre le handicap et la race.

Les conférenciers de la présentation comprennent :

Joseph Flynn, NIU Professeur agrégé Curriculum et Instruction

Amanda Newman, NIU Directrice par intérim du Disability Resource Center

Jessica Wexell, directrice du comté de RAMP DeKalb

Eric Brown, coordinateur du plaidoyer des systèmes RAMP

Le Center for Black Studies soutient la mission d’excellence et d’engagement de l’université dans l’enseignement, l’apprentissage, la recherche, l’érudition, la créativité, l’art et le service tout en défendant les étudiants afro-américains de la NIU.

La mission de RAMP est de bâtir une communauté inclusive qui encourage les personnes handicapées à atteindre leur plein potentiel. RAMP adopte une approche créative pour trouver des ressources et des opportunités disponibles pour faire équipe avec des personnes handicapées pour accéder à la communauté où nous vivons, travaillons et jouons.

Pour plus d’informations, envoyez un e-mail à GRivers1@niu.edu.