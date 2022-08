NIU ajoute un directeur du conseil sportif – Shaw Local

Northern Illinois University Athletics a annoncé jeudi l’amélioration des services de santé mentale pour les athlètes avec l’ajout du Dr Shyann Beach, Psy.D. en tant que directeur du conseil en athlétisme, a annoncé l’école jeudi.

Beach, un psychologue clinicien avec NIU Counseling and Consultation Services depuis 2019 qui travaille avec les étudiants-athlètes Huskie sur une base limitée depuis plusieurs années, sera désormais régulièrement disponible, avec un bureau permanent au NIU Student-Athlete Academic Support Zone de services dans le Yordon Center.

“Je suis ravi d’avoir l’opportunité de fournir des services de santé mentale supplémentaires à nos étudiants-athlètes Huskie”, a déclaré Beach. « Les défis, les pressions et les attentes uniques qui pèsent sur ces étudiants montrent clairement qu’il est nécessaire d’améliorer l’accès aux soins de santé mentale. Aujourd’hui plus que jamais, il est crucial pour les athlètes d’avoir du soutien sur le terrain et en dehors. Mon espoir est d’aider à créer un environnement dans lequel nos Huskies sentent qu’ils sont considérés comme plus que le numéro au dos de leur maillot.

Ancienne étudiante-athlète de Division I, Beach a obtenu son doctorat en psychologie. en psychologie clinique de la Chicago School of Professional Psychology et a effectué son stage de doctorat à l’Université Purdue avant de rejoindre les services de conseil et de consultation de NIU.

Le rôle accru de Beach avec NIU Athletics est la dernière initiative donnant la priorité à la santé mentale des étudiants-athlètes NIU, à la suite de la Mid-American Conference et du MAC Council of Student-Athletes (COSA). Plus tôt cet été, le groupe MAC COSA a réitéré son engagement à étendre les ressources en santé mentale dans toutes les institutions de la ligue avec un puissant éditorial appelant les programmes d’athlétisme à travers le pays à prendre des mesures pour soutenir la santé mentale des étudiants-athlètes.

“J’applaudis le MAC, qui est à l’avant-garde de ce problème depuis de nombreuses années, et les étudiants-athlètes du NIU qui se sont prononcés pour faire du soutien à la santé mentale une priorité”, a déclaré le directeur sportif Sean Frazier. «Soutenir la santé mentale des étudiants-athlètes est aussi important que n’importe quel service que nous pouvons fournir, et nous sommes très heureux de pouvoir élargir le rôle du Dr Beach avec NIU Athletics à l’avenir. Elle a déjà été un grand atout pour le département sur une base limitée par le biais de CCS, ce qui a facilité la transition pour elle et pour nos étudiants-athlètes. Grâce à cette décision, nous pouvons répondre plus efficacement aux besoins en santé mentale de l’ensemble de notre population d’étudiants-athlètes tout en offrant une éducation et une formation améliorées à nos entraîneurs et à notre personnel.

En plus des séances de conseil individuelles avec les étudiants-athlètes du NIU, Beach proposera des programmes de sensibilisation et des présentations aux équipes Huskie, à la population générale d’étudiants-athlètes et au personnel d’athlétisme sur des sujets liés à la santé mentale. Elle fournira des consultations en santé mentale aux entraîneurs, aux administrateurs et aux professionnels de la médecine sportive Huskie, tandis que son double rôle avec Athlétisme et CCS lui permet de mettre facilement en contact les étudiants-athlètes et les entraîneurs avec toutes les ressources et le personnel de santé mentale disponibles sur le campus de la NIU.