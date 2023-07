NIU a choisi la 3e place dans le sondage des entraîneurs de l’AMC – Shaw Local

Les entraîneurs de la Mid-American Conference ont choisi une revanche du match pour le titre de 2022 dans leurs prévisions de 2023, l’Ohio et Toledo étant au sommet du sondage des entraîneurs publié jeudi par la ligue.

NIU, qui a terminé dernier du MAC West la saison dernière, a été choisi troisième dans le sondage. La ligue a interrompu son sondage auprès des médias.

« Il y a beaucoup de faim parmi nos gars », a déclaré l’entraîneur de NIU, Thomas Hammock, lors du MAC Media Day de jeudi à Detroit. « Beaucoup de gars du [2021 MAC] l’équipe du championnat est de retour. Nous étions extrêmement jeunes en 2021. Nous avons beaucoup plus d’expérience maintenant, et ces gars-là comprennent ce qu’il faut pour gagner, ET ils ont les qualités de leadership pour amener les jeunes. Comme nous l’avons découvert l’année dernière, vous ne savez jamais de quel jeune homme vous aurez besoin. Nous devons continuer à construire la profondeur afin de pouvoir tenir pendant 12 matchs et plus.

Équipe (votes pour la première place) Points totaux Record de la saison dernière MAC Ouest Tolède (11) 66 9-5, 5-3 Est du Michigan (1) 55 9-4, 5-3 Nord de l’Illinois 38 3-9, 2-6 Centre du Michigan 37 4-8, 3-5 État de la balle 27 5-7, 3-5 Ouest du Michigan 23 5-7, 4-4 MAC Est Ohio (9) 63 10-4, 7-1 Miami (2) 55 6-7, 4-4 Buffle (1) 51 7-6, 5-3 Terrain de boules 35 6-7, 5-3 Akron 26 2-10, 1-7 État du Kent 19 5-7, 4-4

Les Huskies ont remporté le MAC en 2021 mais ont chuté en grande partie à cause de problèmes de blessures en 2022. Ils ont joué la majeure partie de la saison sans le quart partant Rocky Lombardi, qui a reçu une chemise rouge médicale et devrait revenir cette année. Le meilleur receveur Trayvon Rudolph a raté toute la saison, et il devrait également revenir.

Les Huskies avaient non seulement le deuxième pire record du MAC l’année dernière, mais ils ont perdu contre Akron, qui a terminé avec le pire record et n’avait pas battu une équipe FBS jusqu’à sa victoire 44-12 au Huskie Stadium.

NIU a terminé avec un point d’avance sur Central Michigan dans le sondage.

Les entraîneurs n’étaient pas autorisés à voter pour leur propre équipe lors du sondage. Toledo s’est retrouvé avec les 11 votes possibles pour la première place, l’est du Michigan en recevant un. L’Ohio a reçu neuf votes de première place dans l’Est, Miami en obtenant deux et Buffalo un.

Toledo a battu l’Ohio 17-7 dans le match pour le titre du MAC l’an dernier. Les Rockets ont reçu sept votes pour se répéter en tant que champions. L’Ohio avait quatre voix pour remporter le MAC et Buffalo en avait une.

Le MAC Media Day était le premier des trois événements médiatiques de pré-saison pour les Huskies, qui ont un voyage à Chicago pour le prochain Chicago Media Day annuel de NIU. Hammock et six joueurs seront au Harry Caray’s Italian Steakhouse pour rencontrer les membres des médias lundi. NIU organisera sa journée des médias sportifs d’automne à DeKalb à la mi-août.