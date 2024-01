Nitish Kumar va-t-il démissionner aujourd’hui ? RJD et le Congrès travaillent sur un plan de lutte contre les incendies

Les cercles politiques sont en effervescence face aux rumeurs selon lesquelles Nitish Kumar et son parti Janata Dal (United) abandonneraient l’alliance d’opposition en difficulté et s’associeraient au parti Bharatiya Janata.

L’homme de 72 ans devrait rencontrer le gouverneur du Bihar aujourd’hui à 11h30 et démissionner de son poste de ministre en chef, ont indiqué des sources. Il tiendra une réunion avec tous les législateurs du JD (U) avant de partir pour Raj Bhawan pour rencontrer le gouverneur.

Des sources du BJP ont déclaré à NDTV que le processus de rupture de Nitish Kumar avec le Rashtriya Janata Dal (RJD) et son alignement officiel sur le BJP était en cours. Au lieu de la démission de Nitish Kumar, le BJP envisage de remanier le cabinet du Bihar en remplaçant les ministres du RJD par ses propres députés.

Tous les députés du BJP au Bihar ont déjà remis des lettres de soutien à Nitish Kumar, ont indiqué des sources. Le BJP et le JD(U) ont également finalisé un accord de partage des sièges pour les élections de Lok Sabha prévues dans trois mois.

Les rapports ont poussé le RJD et le Congrès à se rassembler, les deux partis tenant plusieurs réunions pour discuter du plan d’action en cas de départ de M. Kumar. Le JD(U) figurait parmi les principaux partis du bloc d’opposition INDE qui vise à défier le Premier ministre Narendra Modi dans les élections de Lok Sabha.

Dans l’Assemblée du Bihar qui compte 243 membres, le RJD compte 79 députés ; suivi par les 78 du BJP ; les 45 du JD(U), les 19 du Congrès, les 12 du CPI (ML), deux de chacun du CPI(M) et du CPI, les quatre sièges de l’Hindustani Awam Morcha (laïc) et celui de l’AIMIM, plus un législateur indépendant.