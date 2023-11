Nitish Kumar propose une augmentation des quotas du Bihar de 50 % à 65 %

Le quota pour les classes arriérées et les EBC au Bihar pourrait aller jusqu’à 43 pour cent, a déclaré Nitish Kumar (dossier).

Patna :

Le ministre en chef du Bihar, Nitish Kumar, a proposé d’augmenter à 65 pour cent les réservations d’emplois gouvernementaux et d’établissements d’enseignement pour les castes et tribus répertoriées, ainsi que pour les autres classes arriérées et les classes extrêmement arriérées. Ceci exclut la réservation de 10 pour cent du centre pour les personnes issues des sections économiquement plus faibles et portera la réservation totale à 75 pour cent.

Les propositions porteront les quotas des États au-delà du plafond de 50 pour cent fixé par la Cour suprême en 1992.

“Nous ferons le nécessaire après les consultations nécessaires. Nous avons l’intention d’effectuer ces changements au cours de la session en cours”, a déclaré le Ministre en chef, ajoutant que le quota de 3 pour cent pour les femmes OBC serait supprimé.

LIRE | Résultats de l’enquête sur les castes du Bihar, Nitish Kumar partage le plan à venir

Dans le cadre des quotas révisés proposés, les candidats des castes répertoriées bénéficieront d’une réserve de 20 pour cent, tandis que ceux des OBC et des EBC obtiendront un quota de 43 pour cent – une augmentation significative par rapport aux 30 pour cent précédents. Une réserve de deux pour cent a été proposée pour les candidats ST.

Les niveaux de réservation actuels sont de 18 pour cent pour les EBC et de 12 pour cent pour les classes arriérées, de 16 pour cent pour les castes répertoriées et de 1 pour cent pour les tribus répertoriées.

La proposition intervient quelques heures après qu’un rapport complet sur l’enquête controversée sur les castes à l’échelle de l’État ait été déposé devant l’Assemblée du Bihar, au milieu des affirmations du parti d’opposition BJP selon lesquelles le duo au pouvoir Janata Dal (United)-Rashtriya Janata Dal avait gonflé les données relatives à la communauté Yadav. et les musulmans.

Nitish Kumar – dont l’adjoint, Tejashwi Yadav du RJD, est issu de l’ancien groupe – a critiqué le BJP pour ces allégations. Auparavant, M. Yadav avait demandé aux critiques de l’enquête sur les castes d’en fournir des preuves.

LIRE |Explication de NDTV : Avec un œil sur les sondages, décomposant l’enquête sur les castes du Bihar

Les Yadavs constituent le plus grand sous-groupe OBC de l’État, représentant 14,27 % de cette population.

Dans l’ensemble, selon l’enquête sur les castes du Bihar, 36 pour cent des 13,1 millions d’habitants de l’État sont issus d’EBC, 27,1 pour cent sont issus de classes arriérées et 19,7 pour cent sont issus de castes répertoriées. Les tribus répertoriées représentent 1,7 pour cent de la population et la catégorie générale 15,5 pour cent.

Cela signifie que plus de 60 pour cent des habitants du Bihar sont issus de classes arriérées ou extrêmement arriérées.

LIRE |Enquête sur les castes du Bihar : 27 % de classes arriérées, 36 % de classes extrêmement arriérées

D’autres données, publiées plus tôt dans la journée, indiquent que 34 pour cent de toutes les familles de l’État survivent avec moins de Rs 6 000 par mois, et que 42 pour cent des familles des castes et tribus répertoriées vivent dans la pauvreté.

Selon les données également, moins de six pour cent des individus issus des castes répertoriées avaient terminé leurs études ; c’est-à-dire, les classes 11 et 12 autorisées. Ce nombre atteint globalement neuf pour cent.

LIRE | « 34 % gagnent Rs 6 000 ou moins » : une enquête du Bihar révèle des données sur la richesse et l’éducation

Le mois dernier, la publication de la première tranche de données d’enquête sur les castes a été suivie par des spéculations sur cette annonce : une augmentation des quotas pour les classes arriérées et autres communautés marginalisées.

L’enquête sur les castes du gouvernement du Bihar – désormais une patate chaude politique après que l’opposition a poussé à un exercice similaire à l’échelle nationale – a commencé (à nouveau) à faire la une des journaux en novembre de l’année dernière.

LIRE |Après la décision de la Cour suprême sur les quotas, Nitish Kumar relance une vieille demande

C’était après que la Cour suprême ait soutenu le quota EWS de 10 pour cent du centre.

Le tribunal a qualifié le quota – introduit peu avant les élections de Lok Sabha de 2019 – de non-discriminatoire et a déclaré qu’il ne modifiait pas la structure fondamentale de la Constitution.

NDTV est désormais disponible sur les chaînes WhatsApp. Clique sur le lien pour obtenir toutes les dernières mises à jour de NDTV sur votre chat.