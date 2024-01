Nitish Kumar, l’homme aux nombreux demi-tours, obtient sa nouvelle équipe avec le BJP comme allié

Nitish Kumar et huit autres personnes ont prêté serment hier.

New Delhi:

Hier, le chef du Janata Dal-United (JDU), Nitish Kumar, a prêté serment pour la neuvième fois en tant que ministre en chef du Bihar, marquant un changement sismique dans les alliances. L’architecte autrefois « Mahagathbandhan » a rompu ses liens avec le Rashtriya Janata Dal (RJD) et le Congrès, formant une coalition avec le Bharatiya Janata Party (BJP). La cérémonie d’investiture à Raj Bhavan a vu la mise en place d’une équipe remaniée, avec des acteurs clés dont Samrat Choudhary, Vijay Kumar Sinha et d’autres, ouvrant la voie à une renaissance politique au Bihar.

Au cœur de cette transition se trouve Samrat Choudhary, le nouveau vice-ministre en chef et président de l’État du BJP. M. Choudhary est une figure éminente de la politique du Bihar, orné d’un turban qu’il avait juré de se débarrasser seulement après l’arrivée au pouvoir de son parti dans l’État. L’homme de 54 ans a assumé le rôle de chef du BJP en mars de l’année dernière et son parcours politique s’étend à travers plusieurs partis, dont le RJD et le JDU.

M. Choudhary, un dirigeant de l’OBC de la communauté de Koeri, a précédemment occupé les postes de ministre du Développement urbain et du Logement, de la Santé et de ministre de la Métrologie et de l’Horticulture.

De son côté, Vijay Kumar Sinha, 64 ans, appartient à la communauté influente de caste supérieure de Bhumihar.

Né d’un professeur d’école dans le district de Lakhisarai, le parcours politique de M. Sinha a commencé avec son implication dans l’Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, l’aile étudiante du Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), pendant ses années de génie civil dans une école polytechnique de Barauni.

L’initiation de M. Sinha à la politique électorale a eu lieu en 2010, lorsqu’il a fait ses débuts à l’Assemblée du Bihar. Sept ans plus tard, il est nommé ministre des Ressources humaines.

En 2020, il devient président de l’Assemblée du Bihar. Son mandat de président a été marqué par des cas tels que l’explosion de Nitish Kumar à la Chambre et un épisode tendu au cours duquel il a été retenu en otage dans sa chambre par des membres du RJD en 2021.

Le duo de vice-ministres en chef composé de M. Choudhary et de M. Sinha met en évidence une décision calculée du BJP pour équilibrer les considérations de caste. Ce jumelage stratégique vise à apaiser les OBC tout en conservant le soutien du noyau des castes supérieures.

Le cabinet plus large comprend des dirigeants comme Prem Kumar, Vijay Kumar Chaudhary, Vijendra Yadav, Santosh Kumar Suman, Shravan Kumar et le député indépendant Sumit Kumar Singh.

Shravan Kumar de JDU appartient à la communauté Kurmi, tout comme Nitish Kumar. Selon la récente enquête sur les castes du Bihar, les Kurmis constituent 2,8 pour cent de la population totale.