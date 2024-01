Nitish Kumar démissionne de son poste de ministre en chef du Bihar avant le retour de la NDA

Nitish Kumar a démissionné de son poste de ministre en chef ce matin. ANI

Patna :

Dans sa cinquième volte-face en une décennie, Nitish Kumar a quitté aujourd’hui l’alliance avec Rastriya Janata Dal de Lalu Prasad Yadav et a démissionné de son poste de ministre en chef du Bihar après des jours de spéculation politique. Peu de temps après, il a revendiqué la formation d’un nouveau gouvernement avec le soutien du BJP, son ancien allié.

M. Kumar a rencontré ce matin le gouverneur du Bihar, Rajendra Arlekar, et lui a remis sa démission. Le gouverneur a demandé à M. Kumar de rester ministre en chef par intérim jusqu’à ce qu’un nouveau gouvernement soit en place. Plus tard dans la journée, il a soumis une lettre de soutien des législateurs du BJP. Le gouverneur a accepté la lettre et M. Kumar devrait revenir en tant que ministre en chef pour la neuvième fois.

“J’ai démissionné de mon poste de ministre en chef et j’ai mis fin à ce gouvernement. J’ai reçu des suggestions de partout. J’avais quitté une alliance antérieure pour un nouveau rapprochement. Mais la situation n’était pas bonne. J’ai donc démissionné”, a-t-il déclaré aux journalistes peu de temps après. après avoir déposé ses papiers.

M. Kumar a déclaré qu’il avait pris la décision suite aux suggestions des membres de son parti. “J’ai rencontré des difficultés pour travailler avec cette alliance. Lorsque j’ai expliqué cela aux membres du parti, ils m’ont conseillé de démissionner”, a-t-il déclaré.

Il a également évoqué l’alliance INDE et le fait que les choses ne bougeaient pas. “J’ai forgé une alliance, mais personne ne faisait rien”, a-t-il déclaré, faisant apparemment référence au bloc d’opposition qui vise à affronter le BJP lors des élections de Lok Sabha cette année. M. Kumar était l’un des dirigeants de l’opposition à l’avant-garde de la formation du bloc INDE. Sa démission constitue un revers massif pour le bloc d’opposition, des mois avant qu’il ne s’attaque au redoutable BJP dans les sondages de Lok Sabha.

Dans ses premières remarques après sa démission, M. Kumar a également fait référence à une compétition de crédit, apparemment un coup porté à son ancien allié, RJD. “Les gens prétendaient qu’ils faisaient tout le travail”, a déclaré M. Kumar. Une carrière politique qui a débuté en prenant le gouvernement d’Indira Gandhi pendant les années d’urgence, M. Kumar avait acquis une réputation de modèle de bonne gouvernance au cours de ses premiers mandats qui sont intervenus juste après l’ère entachée de corruption du RJD. Au cours de la dernière décennie, ses sauts répétés sur la scène politique ont porté atteinte à sa popularité et au poids électoral de son parti, le JDU.

Le BJP, qui avait déclaré l’année dernière que ses portes étaient fermées pour toujours à M. Kumar, s’est à nouveau joint à lui. Les députés du BJP et les dirigeants de l’État ont tenu une réunion ce matin, peu avant que M. Kumar n’atteigne le Raj Bhavan. » a déclaré le secrétaire général du BJP, Vinod Tawde. “Tous les députés du BJP ont soutenu à l’unanimité la proposition de former à nouveau un gouvernement BJP-JDU pour le bien-être de la population du Bihar.”

M. Tawde a déclaré que le président du Bihar BJP, Samrat Choudhary, avait été choisi comme chef du parti à l’Assemblée. Vijay Sinha, a-t-il déclaré, serait le leader adjoint du BJP à la Chambre. Selon les sources du BJP, M. Choudhary et M. Sinha pourraient prêter serment en tant que vice-ministres en chef de M. Kumar, prévu pour son neuvième mandat à ce poste le plus élevé.

Peu après la démission de M. Kumar, le chef du Congrès Mallikarjun Kharge a déclaré qu’il savait que cela se produirait. D’un seul coup, il a ajouté que de nombreuses personnes dans le pays ressemblent à « Aaya Ram-Gaya Ram ».

“S’il voulait rester, il serait resté, mais il veut partir. Nous le savions déjà, mais pour garder l’Alliance INDE intacte, si nous disions quelque chose de mal, un mauvais message aurait été envoyé. Cette information était déjà donné par Lalu Prasad Yadav et Tejashwi Yadav. Aujourd’hui, cela est devenu réalité. Il y a beaucoup de gens dans le pays comme ‘Aaya Ram-Gaya Ram'”, a déclaré M. Kharge.