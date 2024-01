Nitish Kumar a prêté serment en tant que Bihar CM pour la 9e fois, avec deux députés du BJP | Nouvelles du pouls politique

Dirigeants du BJP Samrat Choudhary et ancien Président Vijay Kumar Sinhanommé en tant que Ministres en chef adjointsfaisaient partie des ministres assermentés. Six autres ministresle leader hindoustani Awam Morcha (laïc), Santosh Kumar Suman, l’indépendant Sumit Kumar Singh, Prem Kumar du BJP et Vijay Kumar Choudhary du JD(U), Bijendra Prasad Yadav et Shravan Kumar, ont également prêté serment.

Le président du BJP, JP Nadda, faisait partie de ceux qui ont assisté à la cérémonie d’investiture, au cours de laquelle des partisans brandissaient des slogans tels que « Jai Shri Ram ». Avec Samrat Choudhary, un leader Kushwaha, et Vijay Kumar Sinha, un leader Bhumihar, le BJP a décidé d’opter pour une combinaison OBC-caste supérieure dans le choix de ses vice-ministres en chef.

बिहार में बनी एनडीए सरकार राज्य के विकास और यहा ं के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी। @NitishKumar जी को मुख्यमंत्री और सम्राट चौधर जी एवं विजय स िन्हा जी को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर मेर बहुत-बहुत बधाई। मुझे विश्वास है कि यह टीम पूरे… -Narendra Modi (@narendramodi) 28 janvier 2024

Félicitant Kumar, le Premier ministre Narendra Modi a posté sur « X » : « Le gouvernement NDA formé au Bihar ne négligera aucun effort pour répondre aux aspirations du peuple et œuvrer au développement de l’État. Je félicite Samrat Choudhary et Vijay Kumar Sinha d’être devenus vice-CM. Je crois que cette équipe travaillera avec engagement pour servir notre peuple ».

Tôt dans la journée, après avoir présenté sa démission, Kumar a déclaré : « J’ai démissionné et mis fin au gouvernement (de Mahagathbandhan)… Les choses n’allaient pas bien. Tout le monde était favorable à la rupture de cette alliance… nous avions noué une nouvelle alliance (en août 2022) mais elle aussi ne fonctionnait pas bien. J’avais beaucoup travaillé pour le Bihar et j’avais également travaillé pour la nouvelle alliance (bloc INDE), mais cela non plus n’avait pas bien fonctionné.

Bien qu’il n’ait pas nommé le bloc INDE, plusieurs dirigeants du JD(U) ont déclaré que le parti ciblerait le Congrès pour ne pas « valoriser » Kumar et que le bloc INDE « n’est pas une initiative sérieuse ».

Pendant ce temps, le leader du RJD et ancien vice-ministre en chef, Tejashwi Prasad Yadav, a déclaré que le jeu n’était pas encore terminé (« khela abhi baaki hai »). «J’ai toujours respecté Nitish Kumar et je continuerai de le faire. Quant à prendre du crédit, pourquoi ne devrais-je pas le faire ? Après tout, le RJD comptait 79 députés contre 45 pour le JD(U), a-t-il déclaré.

« Celui (Nitish Kumar) qui disait que donner des emplois à grande échelle n’était pas possible, a été amené à annoncer, le 15 août 2022, que des lettres d’emploi seraient distribuées, à mon initiative. Cela n’avait pas été fait auparavant. Les départements de la santé, de l’éducation, du tourisme et de l’informatique relevaient du RJD. Nous avons apporté de nouvelles politiques informatiques et touristiques… Nous nous adresserons aux gens. Le JD(U) ne sera plus un parti en 2024 », a-t-il déclaré.

Depuis 2013, c’est le cinquième fois que Kumar change de camp. Après sa rupture avec le BJP en 2013, Kumar a obtenu le soutien extérieur de partis comme le Congrès et le CPI, ainsi que d’une faction mécontente du RJD.

Un an plus tard, cependant, il a démissionné, assumant la responsabilité morale de la défaite du JD(U) lors des élections de Lok Sabha.

En moins d’un an, il était de retour au poste de ministre en chef, écartant son protégé rebelle Jitan Ram Manjhi, cette fois avec le large soutien du RJD et du Congrès. La Grande Alliance, née du rapprochement du JD(U), du Congrès et du RJD, a remporté les élections à l’Assemblée de 2015, mais s’est dissoute en seulement deux ans.

Kumar est revenu à la NDA en 2017, dans l’espoir d’obtenir du terrain après avoir pris position contre la corruption de son adjoint de l’époque, Tejashwi Yadav.

En août 2022, il a de nouveau rompu ses liens avec le BJP, l’accusant de tenter de « diviser » le JD(U), et a rejoint le Mahagathbandhan. Il a formé un nouveau gouvernement avec une coalition multipartite comprenant le RJD et le Congrès.

Dans l’actuelle Assemblée du Bihar, qui compte 243 membres, le JD(U) compte 45 députés et le BJP 78. Kumar bénéficie également du soutien d’un membre indépendant. Hindustani Awam Morcha, dirigé par Jitan Ram Manjhi, qui fait déjà partie de la NDA, compte quatre députés.

Le RJD (79), le Congrès (19) et les partis de gauche (16) comptent au total 114 députés, soit huit de moins que la majorité.