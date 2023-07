Nitin Gadkari critique Uddhav Thackeray "Entacher" Jibe à Devendra Fadnavis

Le jibe du président du Shiv Sena (UBT), Uddhav Thackeray, au vice-ministre en chef du Maharashtra, Devendra Fadnavis, a été condamné par le ministre de l’Union, Nitin Gadkari. Les affiches de M. Thackeray ont été déchirées par des travailleurs du BJYM (Bharatiya Janata Yuva Morcha).

Les travailleurs du BJYM ont brandi des slogans contre M. Thackeray et déchiré ses affiches près de l’aéroport de Nagpur.

Un dirigeant local du BJP a déclaré qu’il organiserait des manifestations mardi matin dans la ville contre le dirigeant du Shiv Sena (UBT).

M. Gadkari a condamné les propos de M. Thackeray.

Il a déclaré que M. Thackeray pouvait discuter des travaux de développement effectués par le BJP « quand nous sommes au pouvoir et quand ils (MVA) étaient au pouvoir ».

« Mais niveler des allégations personnelles à un niveau aussi bas ne convient pas à la culture politique du Maharashtra », a tweeté le député de Nagpur.

Plus d'informations

— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) 10 juillet 2023