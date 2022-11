Niti Taylor, Rupali Ganguly, Aishwarya Sharma et d’autres stars de la télévision qui ont secoué Instagram cette semaine

C’est à ce moment de la semaine que nous examinons quelles stars ont secoué le monde de la télévision Insta. Niti Taylor a partagé un clip faisant le tour de la dernière bobine sur les réseaux sociaux. Aishwarya Sharma et Neil Bhatt ont créé une autre bobine amusante. Voici un aperçu complet…

Niti Taylor

Comme nous le savons, la vidéo de la chanson Tu Aaja est à la mode. La version remix est devenue un succès sur les bobines TikTok et Instagram. Cela s’est produit après que le clip de la femme soit devenu viral. Niti Taylor a rejoint le train en marche et a créé ce joli moulinet.

Jetez un oeil à la bobine de Niti Taylor sur Tu Aaja Remix

Surbhi Chandna

Surbhi Chandna est maintenant vu dans l’émission Sherdil Shergill avec Dheeraj Dhoopar. Dans l’émission, elle joue le rôle d’une mère célibataire. L’actrice a partagé cette jolie vidéo avec le petit munchkin de l’émission.

Regardez la vidéo de Surbhi Chandna

Anouchka Sen

La magnifique Anushka Sen fait des vagues sur les côtes indiennes et étrangères. La jeune femme était magnifique dans ce sari vert pista de la marque ASAL d’Abu Sandeep. Son maquillage minimal et ses accessoires simples ont fait ressortir le sari et comment.

Rupali Ganguly

L’actrice d’Anupamaa Rupali Ganguly a partagé ces photos dans un sari. Les photos ont été cliquées par son fils, Rudransh. L’actrice d’Anupamaa, Rupali Ganguly, est une pro des réseaux sociaux.

Jennifer Winget

L’actrice a posté ses photos dans un t-shirt blanc et un jean. Jennifer Winget a remercié les fans qui ont donné tant d’amour à Monica Mehra pour Code M.

Aishwarya Sharma

Les vrais jodi de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Neil Bhatt et Aishwarya Sharma ont un drôle d’os. Le couple aime fabriquer des moulinets. Certains d’entre eux sont en or pur. Jetez un oeil à cette bobine.

Ce sont les célébrités qui ont fait sentir leur marque sur Instagram cette semaine.