Niti Taylor-Akash Thapa recrée le mariage de Ranbir Kapoor-Alia Bhatt

Ce week-end, l’artiste chevronné Neetu Kapoor jugera sur Jhalak Dikhhla Jaa 10 aux côtés de Karan Johar, Madhuri Dixit et Nora Fatehi. Dans une vidéo publiée par Colors, on peut voir Neetu se sentir sentimental après une performance de danse de Niti Taylor qui dépeint la romance entre Ranbir Kapoor et Alia Bhatt. Le nom du week-end est « spécial Kapoor ».

Niti Taylor et le chorégraphe Akash Thapa ont présenté une magnifique performance qui dépeint le voyage de Ranbir-Alia. Niti portait un lehenga blanc et or et avait la même coupe de cheveux qu’Alia, Niti ressemblait également à l’actrice en termes d’apparence. Le duo a interprété Khuda Jaane, une chanson de Ranbi du film Bachna Ae Haseeno.

Le mercredi 5 octobre, la future maman Alia Bhatt a organisé une baby shower intime mais somptueuse et les photos de l’occasion sont déjà devenues virales sur les réseaux sociaux. Plus tôt, la sœur de Ranbir Kapoor, Riddhima, et sa mère Neetu ont partagé des photos avec le papa et la future maman de la baby shower d’Alia sur leurs réseaux sociaux. S’adressant à Instagram, Riddhima a partagé une photo de son histoire, qu’elle a sous-titrée “Papa à être”, dans laquelle on pouvait la voir se jumeler avec son frère Ranbir dans des tenues ethniques roses.





Pendant ce temps, dans une interview avec Bollywood Bubble, Ranbir Kapoor a déclaré qu’il tolérait les habitudes de sommeil d’Alia Bhatt. Il a révélé que l’actrice de Brahmastra bougeait en diagonale pendant son sommeil et lui laissait très peu d’espace.

Il a déclaré: “Sa tête est quelque part, ses jambes sont quelque part, et finalement, je suis au coin du lit, j’ai vraiment du mal avec ça.” Alors qu’Alia a révélé ce qu’elle aime chez Ranbir et a dit qu’elle aimait son silence. Cependant, en même temps, elle veut qu’elle réagisse.

Pour les non-initiés, Brahmastra, qui mettait en vedette Ranbir Kapoor et Alia Bhatt dans les rôles principaux de Shiva et Isha respectivement, est sorti en salles le 9 septembre.