Niti Aayog a lancé sa propre plateforme de stockage, de partage et de collaboration dans le cloud, DigiBoxx. Le service a été annoncé par le PDG de Niti Aayog, Amitabh Kant plus tôt dans la journée, et vise à offrir aux utilisateurs et aux entreprises une plate-forme de stockage en nuage et de partage de fichiers «aatmanirbhar» fabriquée en Inde. Le service est également proposé à un prix compétitif, y compris un niveau gratuit avec 20 Go de stockage en nuage, un deuxième niveau pour les particuliers et les pigistes au prix de 30 Rs par mois avec 5 To de stockage en nuage, un niveau pour les petites et moyennes entreprises à 999 Rs par mois avec jusqu’à 50 To stockage, et un niveau final pour les entreprises avec un stockage de données illimité avec des prix variés.

Le service de stockage en nuage DigiBoxx sera initialement disponible sur les plates-formes Web et Android, et Niti Aayog déclare que l’application iOS sera bientôt disponible. DigiBoxx prétend également offrir le cryptage de fichiers SSL, ainsi que des fonctionnalités telles que l’intégration avec Gmail et la collaboration de fichiers multi-utilisateurs en temps réel, entre autres fonctionnalités. Pour le niveau gratuit, les utilisateurs peuvent simplement s’inscrire avec leur numéro de téléphone portable et leur adresse e-mail, et accéder à 20 Go d’espace de stockage dans le cloud. Le niveau gratuit permet également à plusieurs collaborateurs « externes », ce qui devrait signifier que les utilisateurs sans compte DigiBoxx auront également accès aux fichiers partagés avec eux via la plate-forme. Dans le niveau gratuit, la taille maximale par fichier sera limitée à 2 Go, tandis que l’intégration Gmail et la collaboration de fichiers en temps réel seront bientôt disponibles sur le service.

Pour 30 Rs par mois ou 360 Rs par an, les utilisateurs individuels auront accès à jusqu’à 5 To d’espace de stockage et 10 Go par taille de fichier maximale, les autres fonctionnalités restant les mêmes avec l’offre gratuite. Pour les PME, les inscriptions au service DigiBoxx seront valables pour un maximum de 500 collaborateurs et un nombre illimité d’utilisateurs externes, avec une allocation de stockage maximale de 50 To. D’autres fonctionnalités incluraient également une collaboration avancée en temps réel, des aperçus de documents Web, des sauvegardes de compte automatisées sur la plate-forme, un tableau de bord de gestion des utilisateurs et la possibilité d’attribuer des dates d’expiration aux fichiers. DigiBoxx propose également des plans de stockage cloud personnalisés aux grandes entreprises, avec plus de 500 utilisateurs, une taille de stockage totale configurable, pas de limite de taille par fichier, une formation optionnelle sur la plate-forme et plus encore.

Les rapports indiquent qu’il y a des problèmes de démarrage avec le service, tels que les temps d’attente pour générer des OTP lors de l’inscription à la plate-forme de stockage cloud. L’interface ressemble étroitement à celle de Dropbox, et avec une structure de prix compétitive, il reste à voir si DigiBoxx parvient à obtenir une large adoption par les particuliers et les entreprises.