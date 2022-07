Nithya Menen n’a pas l’intention de se marier ; clarifie, ‘C’est juste une grande histoire heureuse inventée’ [Watch]

Il y a quelques jours, il a été rapporté que l’actrice d’OK Kanmani, Nithya Menen, était en couple avec un acteur malayalam populaire et qu’elle avait l’intention de se marier avec lui après avoir fréquenté ces dernières années. On disait aussi que les tourtereaux avaient convaincu leurs familles respectives et obtenu un clin d’œil pour leur mariage. Cependant, Nithya a précisé qu’elle n’avait pas l’intention de se marier, ajoutant qu’il n’y en avait pas de spécial dans sa vie pour le moment.

“Je pensais juste profiter de cette occasion pour dire directement moi-même que je ne vais pas me marier. C’est juste une grande histoire heureuse inventée. Il n’y a rien de proche. Rien littéralement. Aucun plan non plus et personne n’est sur la photo . Alors oui, ça n’arrive pas. C’est un cas classique de quelqu’un qui s’ennuie. Quelqu’un qui veut écrire un article inventé. Je n’ai rien prévu pour ça”, a déclaré Nithya dans sa vidéo Instagram.

Parlant des rumeurs selon lesquelles elle prévoyait de faire une pause dans les films, Nithya a déclaré qu’elle allait toujours faire des pauses car elle avait besoin de temps pour récupérer. “C’est le genre de personne que je suis et c’est le genre d’acteur que je suis. La plupart des acteurs le font. Je pense que c’est très nouveau pour les gens. Je ne pourrai jamais travailler comme un robot de façon continue ou mécanique. Je ne suis pas fait comme ça. ,” dit-elle.

Elle a ajouté qu’elle a littéralement travaillé tous les jours depuis que tout s’est empilé après le verrouillage. Bien qu’elle ait eu une année difficile, Nithya a déclaré qu’elle avait 5 à 6 projets en cours qui sortiront bientôt.

Nithya a également parlé de sa jambe fracturée informant ses fans que sa cheville allait beaucoup mieux. “Depuis que je travaille dur, j’ai besoin d’une pause. Ma cheville va beaucoup mieux. J’ai commencé à m’entraîner et je viens de commencer à me lever. Je me suis tellement amusé à ne pas sortir du lit. J’ai adoré Et c’est arrivé au bon moment et j’ai terminé tous mes projets. Mes vacances ont commencé. Donc, la raison pour laquelle je me refroidis est parce que mes vacances ont commencé. Je vais y aller doucement, voyager un peu et ensuite venir Je n’ai plus besoin de recevoir d’appels pour organiser des événements pour mon mariage. Parce que ça n’arrive pas. Ça n’arrive pas”, a-t-elle conclu.

Sur le front du travail, Nithya a été vue pour la dernière fois sur Bheemla Nayak. Elle est actuellement vue sur la deuxième édition de Modern Love Mumbai. L’un des épisodes intitulé Mon partenaire de rêve pandémique improbable rassemble deux acteurs puissants, Revathy et Nithya Menen, et est réalisé par Nagesh Kukunoor. L’histoire explore un lien spécial entre les acteurs principaux.