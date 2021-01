Nithilan Eric, Reshma Maruri émergent champions AITA U-18

Les meilleures têtes de série Nithilan Eric et Reshma Maruri ont été couronnés champions dans les catégories garçons et filles U-18 respectivement dans le tournoi de tennis AITA Under-18 Championship Series qui s’est terminé ici jeudi.

Lors de la finale garçons du tournoi organisé par la Rohan Bopanna The Sports School Tennis Academy (RBSSTA) sous l’égide de la Karnataka State Lawn Tennis Association (KSLTA), Eric a vaincu sa compatriote Arunava Majumder 6-4, 6-2 tandis que Reshma l’a battue soeur Suhitha 6-2, 6-1 dans la finale filles.

Le premier set de la finale des garçons était une affaire très disputée avec Eric réalisant une pause précoce pour aller 4-1. Cependant, Majumder s’est rallié dur pour se rapprocher et a traîné 4-5 avant qu’un Eric déterminé ne tienne le service pour prendre le premier set 6-4.

Dans le deuxième set, Eric a fait une pause pour aller 2-0 mais Majumder n’a pas tardé à revenir en arrière et a rétabli la parité à 2-2. C’était le mieux qu’il pouvait faire car Eric a intensifié son jeu et n’a pas donné un semblant de chance à son adversaire de faire un retour et a remporté le set sans perdre un match.

La finale des filles était presque une affaire à sens unique avec la sœur aînée Reshma qui semblait facilement la plus forte des deux frères et sœurs. Le champion n’a pas perdu un seul service tout au long du match et était à la maison et au sec lors du dernier affrontement qui a été retardé d’une journée en raison de pluies sans précédent dans la ville.

La RBSSTA accueillera le championnat masculin et féminin de l’AITA la semaine prochaine.