Nitesh Bhaluni remplace Raj Anadkat dans le rôle de Tapu, les internautes disent “montrez bonjour badal do yaar”

L’année dernière, en décembre, Raj Anadkat, qui jouait Tapu alias Tipendra Jethalal Gada depuis 2017, a quitté la série. Après quelques mois d’absence, les créateurs de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah ont trouvé leur nouveau Tapu en Nitish Bhaluni. L’émission dirigée par Dilip Joshi a subi plusieurs remplacements de casting. Après que Bhavya Gandhi, l’OG Tapu, ait quitté la série, Raj a poursuivi la série pendant quelques années.

Avec Nitish, le personnage de Tapu a été remplacé une deuxième fois. Le nouveau Tapu, alias Bhaluni, a reçu un accueil chaleureux de son Tapu Gang et de son père à l’écran, Jethalal, alias Dilip Joshi. L’acteur s’est adressé aux médias au sujet du nouveau développement et a affirmé: “Humare liye Tapu toh Tapu hai, acteur naye aaye hai, personnage uss ko nibhane ke liye. Main to bus itna hi kahunga ki tout le meilleur. (Pour nous, Tapu reste le même. Nous avons un nouvel acteur jouant le personnage. Je lui souhaite juste tout le meilleur).

Voici la vidéo





Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah est l’une des émissions les plus populaires et emblématiques de la télévision indienne. Au fil des ans, de nombreuses personnes de la distribution originale ont quitté la série, mais cela n’a pas nui à sa popularité. Cependant, le membre de la distribution qui manque le plus au public est Disha Vakani qui a joué le personnage emblématique de “Dayaben” dans la série.