Le président William Ruto a mis en garde les dirigeants du gouvernement kenyan de Kwanza contre tout échange de paroles amères devant l’Église.

S’exprimant dimanche, Ruto a déclaré qu’il trouvait parfois difficile de « contrôler » ce que disent les dirigeants de son gouvernement.

“Najua ni wengi wangependa kuongea hapa. lakini mnajua hapo mebeleni Kanisa walituambia tunakuja na kelele mingi na wanasiasa tunavuruga”, a-t-il déclaré.

Cela se traduit vaguement par : Je sais que beaucoup auraient adoré prendre la parole ici. Mais plus tôt, l’Église nous a dit que nous venions avec beaucoup de bruit et qu’en tant que politiciens, nous provoquions des confrontations.

Cependant, le président a déclaré qu’il essayait d’apprivoiser les dirigeants

” Watu wakanisa mtaniruhusu ni jaribu kunyorosha hii watu wangu wapate nidhamu kama watu wa kanisa. Tunajifunza kutoka kwa watu wakanisa.Nikona kazi ngumu lakini nitajaribu kuwaweka laini

Cela se traduit vaguement par : Gens de l’église, vous me permettrez d’essayer d’apprivoiser mon peuple, ils ont des manières comme vous. Nous apprendrons de vous. J’ai une tâche difficile mais je vais essayer de les rationaliser

Le Chef de l’Etat a exhorté les dirigeants politiques à respecter l’Église et à cesser de faire de la politique en chaire.

Le Président a révélé que le matin avant le service religieux, il s’est assis avec les dirigeants et s’est mis d’accord sur la manière dont ils devraient se comporter lorsqu’ils sont en chaire dans les églises.

” Il est vrai qu’en tant que politiciens, nous oublions parfois que nous sommes en chaire et commençons à faire de la politique. Mais nous avons convenu qu’à l’avenir, nous respecterions l’Église et éviterions certaines déclarations “, a ajouté Ruto.

Ses remarques interviennent après qu’un désaccord est apparu samedi entre ses alliés sur la mise en œuvre de projets clés dans la vallée du Rift.

Le secrétaire du cabinet des Transports et des Routes, Kipchumba Murkomen, et le sénateur Nandi, Samson Cherargei, ont échangé vendredi des propos amers sur les contrats routiers.

Murkomen a réprimandé Cherargei à propos des remarques précédentes du sénateur selon lesquelles un entrepreneur de sa communauté locale devrait se voir attribuer un appel d’offres routier dans le comté.

S’exprimant dans le dialecte local Kalenjn, le CS a vivement critiqué Cherargei pour s’être prétendument opposé à l’un des entrepreneurs choisis pour paver une route simplement parce qu’il n’était pas Kalenjin.

Le CS furieux a déclaré au sénateur qu’au moins le président William Ruto n’utilisait pas « son cerveau ».

« Cherargei, je veux t’apprendre quelque chose. Si le président utilisait un cerveau comme le vôtre, nous n’aurions pas le pays aujourd’hui. Je vous dis la vérité », a déclaré Murkomen.

Le CS a déclaré que le gouvernement attribuait les contrats de manière équitable, sans laisser de place au tribalisme.

“Quand je suis arrivé ici, je vous ai dit que la ville de Mosoriot avait une université, un collège et d’autres et qu’elle devait être construite et nous avons annoncé l’appel d’offres et je ne sais pas qui l’obtiendra, je viens de l’entendre de Cherargei parce que Je ne suis pas le processus d’appel d’offres, c’est Cherargei.

Quelques instants avant que Murkomen ne s’adresse aux personnes en deuil, Cherargei a plaidé pour l’attribution d’un projet routier à un entrepreneur local, soulignant que cette décision profiterait aux résidents..

“Merci, CS, d’être venu. Vous savez, peu de gens vous disent la vérité. Le travail à Nandi n’est pas bon. Merci, Waziri, pour le chemin qui est entrepris à Mosorit”, a déclaré Cherargei dans le dialecte Kalenjin.

« J’entends dire que certaines personnes disent vouloir recruter des gens d’autres communautés pour devenir entrepreneurs. Donnez à nos enfants la priorité d’être des entrepreneurs, car si nous n’apprenons pas à nos enfants à être de bons entrepreneurs, nous ne serons pas compétitifs. ”

Ces remarques n’ont pas plu au CS qui a riposté lorsqu’il a pris la parole, avertissant que la philosophie de Cherargei était régressive et pourrait être préjudiciable à la communauté à long terme.

Selon le CS, tout Kenyan a le droit de travailler dans n’importe quelle partie du pays, à condition qu’il s’acquitte effectivement des responsabilités qui lui sont assignées.

“Qu’en est-il de nos gens à qui nous avons donné de gros contrats et qui nous devons des milliards et qui se trouvent à Central et à Mombasa ? Voulez-vous qu’ils soient pourchassés pour rentrer chez eux ? En tant que professeur, j’ai un cerveau et un plan”, a répondu le CS.

Les deux dirigeants s’exprimaient lors de l’enterrement du fils du député de Chesumei, Paul Biego Polo.