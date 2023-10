Nita Ambani, membre du Comité international olympique (CIO), s’adresse aux médias après l’approbation du cricket comme sport olympique le 16 octobre 2023. Indranil Mukherjee | Afp | Getty Images

Philanthrope, défenseure des droits des femmes et fondatrice de l’une des plus grandes fondations d’Inde. Nita Ambani est une femme qui porte plusieurs chapeaux, mais les distinctions ne s’arrêtent pas là. L’homme de 59 ans jongle également avec de nombreuses responsabilités dans des rôles de haut niveau dans des organisations allant du sport aux arts. Surnommée la « première dame des affaires indiennes », elle est également l’épouse de Mukesh Ambani, l’homme le plus riche d’Asie. Ambani est surtout connue pour son rôle de présidente de la Reliance Foundation, une organisation philanthropique appartenant à l’entreprise la plus riche d’Inde, Reliance Industries. “Au fil des années, la Reliance Foundation a investi dans de nombreuses causes : l’éducation, la protection de l’enfance, l’autonomisation des femmes et l’égalité des sexes”, a déclaré Ambani à Tanvir Gill de CNBC sur “The CNBC Conversation”, soulignant pourquoi il est important que les femmes reçoivent les mêmes opportunités que les femmes. leurs homologues masculins. “Il est temps que nous traitions nos filles et nos garçons sur un pied d’égalité, que ce soit dans les salles de réunion ou sur les terrains de jeux”, a déclaré la mère de trois enfants, ajoutant que l’autonomisation des femmes est quelque chose “très, très cher à mon cœur”.

La fondation, qui, selon Ambani, est présente dans « tous les États de l’Inde » et a aidé 70 millions de personnes, se concentre largement sur la fourniture de meilleurs soins de santé aux femmes, l’amélioration des connaissances numériques et la formation de compétences leur permettant d’améliorer leur employabilité. En août, le fondation en partenariat avec la Fondation Bill et Melinda Gates garantir que les femmes occupant des emplois agricoles et non agricoles recevront un salaire annuel d’au moins 1 200 $ au cours des trois prochaines années. “Je pense que le développement d’une nation dépend de l’autonomisation des femmes, du bien-être de ses enfants et de la transformation grâce au sport”, a-t-elle déclaré. “Ces trois éléments sont essentiels à une nation développée.”

L’autonomisation des femmes est un fil conducteur qui se poursuit dans ma vie.

Mais pour Ambani, il ne suffisait pas de construire une fondation. Se connecter avec d’autres femmes, jeunes et moins jeunes, était la prochaine étape sur sa liste. En 2021, elle a fondé Her Circle, une application numérique et un site de réseautage social qui aborde une gamme de sujets allant des tendances de style de vie à la santé des femmes, en passant par la promotion de la diversité de l’apparence et de la taille des femmes. En seulement deux ans, Her Circle a gagné plus de 500 000 abonnés sur Instagram et propose des outils aux femmes ayant besoin de conseils ou de conseils financiers. “L’autonomisation des femmes est un fil conducteur qui perdure dans ma vie”, a déclaré Ambani. “L’Inde aura la plus grande population de femmes au cours de la prochaine décennie, elle a donc besoin de telles plateformes et applications pour que les femmes sachent qu’elles disposent de règles du jeu égales.”

Un héritage sportif en Inde ?

Ambani est également copropriétaire des Indians de Mumbai, cinq fois vainqueurs de la Premier League indienne, et fondateur du centre culturel Nita Mukesh Ambani. “Je crois fermement au sport pour les filles et les garçons, et je pense que les enfants apprennent de la même manière dans les cours de récréation et dans les salles de classe”, a-t-elle déclaré. Au fil des années, Reliance Industries a investi massivement dans l’industrie du sport en Inde, et son mari Mukesh en est actuellement le directeur. le propriétaire d’équipes sportives les plus riches du monde. Mukesh Ambani a une valeur nette d’environ 90 milliards de dollars. Il possède des équipes de cricket en Afrique du Sud et aux Émirats arabes unis et avait auparavant acheté une franchise dans la Premier League féminine. “Le sport transcende les frontières”, a déclaré Ambani à CNBC. Elle est membre du Comité international olympique et est la première femme indienne à être élue.

Le président du Comité International Olympique (CIO), Thomas Bach, et la membre du CIO Nita Ambani assistent au match de Super League indienne entre le Mumbai City FC et le Kerala Blasters FC à Mumbai le 8 octobre 2023. Indranil Mukherjee | Afp | Getty Images