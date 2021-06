Nita Ambani souhaite aux athlètes indiens à destination de Tokyo et espère développer un écosystème sportif «holistique»

La directrice de Reliance Industries et présidente-fondatrice de la Fondation Reliance, Nita Ambani, lors de la 44e assemblée générale annuelle (AGA) de Reliance Industries (RIL) jeudi, a souhaité aux athlètes indiens liés aux Jeux olympiques le meilleur pour les prochains Jeux olympiques de Tokyo, qui commencent dans moins de un mois.

S’adressant à l’AGA, Nita Ambani a déclaré : « Je souhaite à tous nos athlètes de l’équipe indienne le meilleur pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo. »

Les Jeux olympiques de Tokyo commencent le 23 juillet et se dérouleront jusqu’au 8 août. Les jeux quadriennaux ont été reportés d’un an en raison de la pandémie dévastatrice de coronavirus. Plus tôt ce mois-ci, le président de l’IOA Narinder Batra dit-il le contingent indien pour le prochain Jeux olympiques de Tokyo devrait être d’environ 190, dont plus de 100 athlètes. Jusqu’à présent, 102 athlètes indiens ont confirmé leur entrée aux Jeux olympiques.

Nita Ambani, qui est devenue la première femme indienne membre du Comité international olympique, fait également partie de deux commissions importantes de l’instance dirigeante du sport mondial, dont la prestigieuse chaîne olympique.

Elle a également déclaré que Reliance continuait de se concentrer sur d’autres sports tels que l’athlétisme, le tir à l’arc, le basket-ball, le badminton en dehors du cricket et du football.

« En dehors du cricket et du football, nous continuons à nous concentrer sur d’autres sports comme l’athlétisme, le tir à l’arc, le basket-ball, le badminton et l’haltérophilie », a-t-elle déclaré.

«Nous avons touché plus de 21,5 millions d’enfants grâce à nos initiatives locales dans divers sports dans toute l’Inde. Nous espérons développer un écosystème holistique qui identifie et forme nos jeunes champions de demain », a-t-elle ajouté.

Elle a également parlé de la saison 2020-21 de la Super League indienne, qui a été le premier événement sportif à se dérouler entièrement en Inde au milieu de la pandémie. « Notre ligue de football ISL est devenue le premier, le plus long et le plus grand événement sportif à se dérouler entièrement en Inde avec des protocoles de sécurité complets, pendant la pandémie. »

Toute la saison s’est déroulée à huis clos dans trois stades de Goa selon les protocoles de sécurité les plus stricts en matière de bio-bulles.

« Il a fallu plus de 1600 personnes dans 18 bio-bulles différentes dans 14 endroits différents à Goa, pour réussir la saison 7 de la Super League indienne », a-t-elle ajouté.

Avertissement: Network18 et TV18 – les sociétés qui exploitent news18.com – sont contrôlées par Independent Media Trust, dont Reliance Industries est le seul bénéficiaire.

