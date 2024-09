Nita Ambani pose avec Manu Bhaker, Neeraj Chopra à Antilia. Radhika Merchant vue sur les photos intérieures | Tendance

Nita Ambani, membre du Comité international olympique, a organisé une célébration pour les athlètes olympiques et paralympiques indiens dans sa somptueuse résidence de Mumbai, Antilia. L’événement a réuni pour la première fois 140 olympiens et paralympiens sous un même toit dimanche soir. Nita Ambani avec Manu Bhaker, Navdeep Singh, Mona Agarwal et Neeraj Chopra (Instagram/@reliancefoundation)

Des athlètes de toutes disciplines ont été honorés pour leur travail acharné et leur détermination qui ont valu des lauriers au pays. «Nous sommes tellement fiers d’eux. Nous sommes fiers de chacun d’entre eux. Et aujourd’hui, nous allons leur rendre hommage et leur montrer l’amour et le respect que nous avons pour eux », a déclaré la présidente de la Reliance Foundation, Nita Ambani, aux journalistes avant l’événement « United in Triump » à Antilia.

« Nous espérons et souhaitons que United in Triumph puisse devenir un mouvement pour l’unité et l’inclusion dans le sport et dans la vie », a-t-elle ajouté.

Nita Ambani pose avec Manu Bhaker, Neeraj Chopra

Nita Ambani, resplendissante dans un sari rouge, a posé avec les médaillés olympiques Manu Bhaker et Neeraj Chopra, et les médaillés paralympiques Navdeep Singh et Mona Agarwal lors de l’événement United in Triumph. Elle a présenté les athlètes champions sous le nom de « Bharat ki Shaan » (Fierté du pays) », avant de demander aux photographes rassemblés de les applaudir.

Plusieurs autres olympiens et paralympiens ont assisté à l’événement, notamment Murlikant Petkar (le tout premier médaillé d’or paralympique de l’Inde), Devendra Jhajharia (le premier Indien à remporter deux médailles d’or paralympiques et président du Comité paralympique indien), ainsi que Sumit Antil, Nitesh Kumar. , Harvinder Singh, Dharambir Nain, Navdeep Singh et Praveen Kumar ont rejoint les Ambanis dans leur vaste résidence de Mumbai dimanche soir.

Des athlètes vedettes comme Sania Mirza, Karnam Malleswari et Pullela Gopichand étaient également présents lors de la soirée. Bollywood était représenté par Ranveer Singh et Kartik Aryan, qui jouaient le rôle de Murlikant Petkar dans Chandu Champion.

La famille Ambani pose avec les champions

Le président de Reliance Industries, Mukesh Ambani, et d’autres membres de la famille milliardaire Ambani étaient présents à Antilia pour accueillir l’événement. Plusieurs athlètes ont partagé des photos en ligne après l’événement.

Tanisha Crasto avec Radhika Merchant à l’événement United in Triumph (Instagram/@tanishacrasto)

Anant Ambani, Nita Ambani et Akash Ambani à l’événement Antilia

La joueuse de badminton Tanisha Crasto a partagé une photo sur Instagram Stories qui la montre posant avec Radhika Merchant, tandis qu’Anant et Akash Ambani ont été vus sur des photographies partagées par Harshith Lakshman.

Radhika Merchant est l’épouse de Mukesh et du fils cadet de Nita Ambani, Anant Ambani. Pour l’événement United in Triumph, elle a choisi une robe longue et portait ses cheveux détachés.