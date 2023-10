Nita Ambani, membre du CIO, défend les « Jeux olympiques de tous, par tous, pour tous » lors de la 141e Session du CIO à Mumbai

Nita Ambani, membre du Comité international olympique (CIO), a appelé samedi à « des Jeux olympiques pour tous, des Jeux olympiques pour tous et des Jeux olympiques pour tous » lors de la cérémonie d’ouverture de la 141e Session du CIO à Mumbai.

Prononçant le discours d’ouverture de l’événement historique au Jio World Convention Center à Mumbai, Nita Ambani a mis en lumière le « potentiel illimité de l’Inde », en particulier dans le domaine sportif.

« Le potentiel de l’Inde est illimité. Dans les années à venir, les jeunes Indiens excelleront à l’échelle mondiale dans tous les domaines de l’activité humaine, y compris le sport. C’est le rêve collectif de 1,4 milliard de cœurs indiens. C’est aussi la détermination collective de 1,4 milliard d’esprits indiens… Aujourd’hui, nous nous engageons à nourrir et à responsabiliser nos 250 millions d’enfants scolarisés grâce aux valeurs olympiques d’amitié, d’excellence et de respect… non seulement dans les villes indiennes mais aussi dans les petites villes. et les villages les plus reculés de l’Inde.

Qualifiant la Session du CIO à Mumbai de « moment déterminant dans l’histoire du sport en Inde », Nita Ambani a déclaré : « Aujourd’hui, réaffirmons notre engagement envers les principes directeurs du Mouvement olympique. Et œuvrer pour des Jeux olympiques pour tous, des Jeux olympiques pour tous et des Jeux olympiques pour tous.

La session du CIO se tient dans le pays après 40 ans d’intervalle. La dernière session olympique s’est tenue en Inde en 1983 à New Delhi. Mumbai avait remporté la candidature pour accueillir la Session du CIO lorsque la délégation indienne dirigée par Nita Ambani, la première femme indienne élue membre du CIO, a fait un discours convaincant lors de la 139e session du CIO à Pékin en février 2022.

Saluant le travail accompli par le gouvernement de Narendra Modi dans le développement du sport et des athlètes, Nita Ambani a déclaré dans son discours que sous le Premier ministre, l’Inde était également devenue une puissance sportive.

« Respecté Premier ministre, nous sommes remplis d’une immense joie et d’une immense gratitude que vous nous rejoigniez aujourd’hui. Vous êtes le leader de la plus grande démocratie du monde, l’architecte de la Nouvelle Inde. Votre soutien au sport a fait de cette session en Inde une réalité », a déclaré Mme Ambani.

Nita Ambani a également expliqué à quel point la session constituait une grande confluence entre l’Inde et le monde, déclarant : « Dans cette réunion du CIO, je vois la confluence de deux forces merveilleuses. L’un d’eux est le Mouvement olympique, qui unit l’humanité et transcende toutes les barrières nationales, raciales, religieuses et linguistiques. L’autre est l’Inde, la plus grande démocratie du monde, qui accueille cette réunion.»

« …Aujourd’hui, plus que jamais, notre monde a besoin de se réunir dans la fraternité et la solidarité. Cela ne peut pas se produire sur les champs de bataille, cela ne peut se produire que sur les terrains de sport… », a-t-elle ajouté.

« Le mantra et la devise de notre civilisation vieille de 5 000 ans est Vasudhaiva Kutumbakkam, que notre Premier ministre a déclaré comme thème lors de la présidence indienne du sommet du G20 le mois dernier. Cela signifie : le monde entier est une seule famille… Aujourd’hui, plus que jamais, notre monde a besoin de se réunir dans la fraternité et la solidarité », a-t-elle déclaré.