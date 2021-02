Jeudi, alors que le monde célébrait la journée mondiale du cancer, l’hôpital et le centre de recherche de la Fondation Sir HN Reliance à Mumbai ont lancé une clinique unique du sein qui aiderait les femmes présentant des symptômes liés au sein tels que des lésions, des bosses, des douleurs ou des pertes inhabituelles. un diagnostic rapide, en seulement deux heures.

La clinique a été inaugurée par la fondatrice et présidente de la Fondation Reliance, Nita Ambani. Dans un message vidéo, elle a déclaré que l’hôpital de la Fondation Sir HN Reliance vise à fournir des soins de santé de classe mondiale à chaque Indien à un coût abordable. À propos de la clinique du sein, Ambani a déclaré: « L’oncologie est l’un de nos domaines prioritaires depuis le tout début. Aujourd’hui, à l’occasion de la Journée mondiale du cancer 2021, nous sommes fiers de placer la barre encore plus haut. En tant qu’indienne et en tant que femme, j’ai le plus grand honneur d’annoncer le lancement d’une clinique du sein à guichet unique. «

«Les femmes sont intrinsèquement multitâches. Elles s’occupent des enfants et des familles, gèrent les maisons et les bureaux, et équilibrent la vie personnelle et professionnelle. Mais elles négligent souvent ou ne trouvent pas le temps pour leur santé et leur bien-être. Changeons cela. rappelez-vous que lorsque nous sommes en meilleure forme, en meilleure santé et plus forts, nous irradions ce bien-être dans chaque rôle que nous jouons », a-t-elle ajouté.

Le Dr Tarang Gianchandani, PDG de l’hôpital de la Fondation Sir HN Reliance, a déclaré à News18 que c’était la première fois qu’une clinique du sein à guichet unique ouvrait à Mumbai. Elle a ajouté que de telles cliniques se trouvent dans plusieurs pays à l’étranger, mais qu’il s’agit d’un concept très nouveau en Inde.

«La vision de cette clinique est venue de notre président il y a plus d’un an, et nous avons travaillé dur depuis lors pour créer des synergies au sein de notre système afin de soutenir toute l’initiative», a déclaré Gianchandani.

Le cancer du sein est le cancer le plus courant chez les femmes indiennes et représente 14% de tous les cancers détectés. Dans les zones urbaines, 1 femme sur 22 est susceptible de développer un cancer du sein au cours de sa vie. Gianchandani a souligné que «dans le cancer du sein, la détection précoce est importante et nécessite un traitement rapide pour améliorer le taux de réussite. Cependant, généralement, il faut beaucoup de temps aux patientes pour récupérer leurs résultats de mammographie et d’échographie après leur bilan de santé. Par la suite, si une lésion est détectée, il faut déterminer si elle est bénigne, ce qui signifie que le patient doit prendre un autre rendez-vous, ce qui est encore une fois une affaire qui prend du temps. «

«Dans cette clinique, ce que nous avons réalisé, c’est que nous avons créé un écosystème grâce auquel une personne peut faire sa mammographie, son échographie et même sa biopsie dans les deux heures suivant son arrivée à la clinique pour son rendez-vous … et si un problème est détecté pendant ces examens, la patiente a la possibilité de prendre le traitement immédiatement, ou du moins de commencer à réfléchir au traitement, qui aurait normalement pris beaucoup de temps », a-t-elle ajouté.

Comment fonctionne la clinique?

Un clinicien en oncologie rencontre d’abord la patiente pour déterminer tout antécédent de changements inhabituels dans ses seins. Après cela, le clinicien décide quel examen le patient doit subir. Ils sont principalement envoyés pour échographie et mammographie. Après les tests, les résultats sont collectés par le clinicien auprès du sonologue. Si quelque chose de suspect est trouvé dans la mammographie, le consultant parle à la patiente et lui montre ce qui ne va pas, et si la patiente donne son consentement, une biopsie est effectuée.

« Dans les deux heures, nous donnons un résultat de biopsie provisoire qui détermine si une enquête plus approfondie est nécessaire, ou s’il s’agit d’une lésion bénigne », a déclaré Gianchandani.

«Nous accélérons non seulement le processus, mais nous rendons également la technologie dédiée disponible pour nos patients. Nous avons alloué des appareils d’échographie et de mammographie haut de gamme, uniquement pour cette clinique. Nous avons également ajouté une meilleure technologie dans notre pathologie sœur afin que nous au moins obtenir le rapport provisoire de la biopsie dans les deux heures », a-t-elle ajouté.

Offrir un traitement avec empathie

« Il s’agit d’une clinique à guichet unique pour un patient qui souhaite un diagnostic rapide. Cependant, en tant qu’hôpital, nous proposons également un traitement une fois le diagnostic posé. Généralement, les patients doivent passer de pilier en poste pour chaque petit contrôle. . Mais cette clinique fournit tout », a déclaré le Dr Vijay Haribhakti, directeur de l’oncologie chirurgicale à Sir HNRFH.

« Nous l’abordons tous en équipe. Nous avons de nombreux types d’experts médicaux dans cette équipe, des chirurgiens aux oncologues médicaux, en passant par les radio-oncologues. » Il ajouta. La clinique proposera des solutions de traitement sur mesure allant de la radiothérapie, de la thérapie ciblée, de l’hormonothérapie à la chirurgie et à la chimiothérapie. Ceux qui ont d’autres problèmes mammaires peuvent également en profiter pour le diagnostic et le traitement.

«Nous voulons que nos patients aient la certitude qu’ils obtiendront le diagnostic et le plan de traitement le plus rapide et le meilleur, le tout à la hauteur des normes internationales. Nous voulons également fournir un traitement de bout en bout, avec empathie et efficacité», a déclaré le Dr Haribhakti.

La clinique est actuellement ouverte les mardi, jeudi et samedi, mais Gianchandani a déclaré qu’ils étaient prêts à augmenter les créneaux horaires à l’avenir.