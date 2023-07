Nita Ambani dégage une élégance exceptionnelle dans un sari en georgette noire

Défendre l’art de draper une élégance de six mètres est la clé pour faire une déclaration de mode et Nita Ambani frappe à chaque fois avec ses beaux saris traditionnels qui sont consciencieusement marqués par les fanatiques de la mode. Encore une fois, elle nous a donné une dose de style ultime dans un beau noir sari d’Abu Jani Sandeep Khosla alors qu’elle faisait une apparition au Met Museum de New York. Elle rayonnait d’une élégance exceptionnelle dans une georgette noire sari. Elle a réussi un glamour minimaliste discret dans ce drapé saisissant. Ce qui a ajouté un quotient de style au look était la bordure fuchsia contrastante bordée de soie et délicatement brodée de spectaculaires motifs de paons zardozi dorés. Elle a associé ce chef-d’œuvre intemporel à une blouse en pur brocart. Avec son maquillage minimaliste et ses boucles d’oreilles tendance, elle était à couper le souffle.

Lisez aussi: Bright Pink Six-Yard de Nita AmbaniPatola SariÉtait un travail d’amour de six mois

Elle a assisté à l’exposition « Tree & Serpent: Early Buddhist Art in India 200 BCE-400 CE » lors de son ouverture au Metropolitan Museum of Art dans le but d’apporter le meilleur de l’Inde au monde.

Nita Ambani n’a jamais manqué de servir des looks d’as, quelle que soit l’occasion. Son goût impeccable pour la mode a toujours réussi à régaler les fans. Il n’y a pas si longtemps, elle parait une soie éthérée de Benarasi ivoire et or sari alors qu’elle honorait le dîner d’État de la Maison Blanche avec son mari Mukesh Ambani. Elle était magnifique dans cette combinaison élégante.

Lisez aussi: L’opulente combinaison robe dorée et cape de Nita Ambani est aussi intemporelle qu’elle

L’éclat intemporel et le charme élégant de Nita Ambani sont inégalés. Maintes et maintes fois, elle l’a prouvé avec ses choix de saree-torial. Récemment lors de l’ouverture du NMACC, elle ressemblait à une vision énigmatique dans six mètres de grâce. Elle a drapé sans effort une soie bleue sari qui est venu avec un travail complexe de brocart d’or partout. Ce qui a vraiment ajouté un avantage au look, c’est le collier en or et émeraude.

Nita Ambani nous donne vraiment une dose de mode en milieu de semaine avec son style.

Lisez aussi: Nita Ambani dans une robe longue fluide Rs 5 Lakh Gucci fait partie de quelques-unes de nos choses préférées