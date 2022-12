Nita Ambani accueille la première femme présidente de l’AIO, PT Usha

Mme Nita M. Ambani, membre du Comité international olympique (CIO) de l’Inde et présidente fondatrice de la Fondation Reliance, a félicité Mme PT Usha d’être devenue la nouvelle présidente de l’Association olympique indienne (AIO), la qualifiant de témoignage de l’inclusivité croissante dans Les sports indiens et comment les filles et les femmes continuent de mener la charge de l’Inde pour devenir une nation sportive mondiale.

L’un des athlètes indiens les plus titrés et un porte-drapeau des sports indiens dans le monde, Usha a été élu président de l’IOA, avec un nouveau conseil exécutif. Avec cela, Usha devient la première femme présidente de l’histoire de l’IOA et également la première athlète à occuper ce poste.

Mme Ambani a déclaré : « C’est pour moi une immense joie d’accueillir Smt. PT Usha en tant que première femme présidente de l’Association olympique indienne. Je me souviens l’avoir regardée avec fierté alors qu’elle représentait notre pays et remportait des lauriers pour l’Inde. Elle a été une grande inspiration pour des millions de personnes en tant qu’athlète, et je suis sûr qu’elle brillera également dans ce nouveau rôle. Nos athlètes féminines ont mené la charge pour faire de l’Inde une puissance sportive mondiale, et je suis ravie de voir autant de femmes représentantes maintenant au sein du Conseil exécutif de l’IOA.

« Je félicite tous les membres nouvellement élus de l’AIO et j’ai hâte de m’associer à eux. C’est un moment historique pour le sport indien et un pas de géant dans le renforcement du Mouvement olympique dans notre pays », a-t-elle ajouté.

Mme Ambani a fortement soutenu l’idée de faire de l’Inde une nation multisports avec une politique « l’athlète d’abord » et l’importance de la contribution des femmes sur et en dehors du terrain. La Fondation Reliance a beaucoup travaillé pour le développement holistique des athlètes afin de les soutenir avec des initiatives à 360 degrés qui incluent la fourniture d’installations sportives de classe mondiale, d’encadrement et d’une assistance de premier ordre en science et médecine du sport.

Les élections ont eu lieu dans le cadre de la constitution nouvellement modifiée de l’IOA qui a été présentée à l’Assemblée générale de l’IOA lors d’une assemblée générale spéciale le 10 novembre. Parmi ses amendements figurent des mesures visant à introduire une plus grande représentation des athlètes avec 8 sportifs de mérite exceptionnel (SOM) et une plus grande représentation. pour les femmes dans divers postes administratifs et électoraux. Smt. Ambani avait salué les amendements et la plus grande représentation des athlètes et des femmes dans la constitution nouvellement modifiée de l’AIO

