Nissan utilise l’IA pour vérifier les défauts de peinture

Nissan a fait appel à l’IA pour vérifier les défauts de peinture sur les voitures neuves

L’IA a amélioré la détection des défauts de peinture de 7 %, selon Nissan

Nissan a déclaré que l’IA était destinée à améliorer la détection et non à remplacer les humains

Nissan est utiliser l’intelligence artificielle pour aider à repérer les imperfections de peinture sur les voitures produites dans ses usines d’assemblage américaines.

Il y a environ trois ans, le constructeur automobile a commencé à utiliser le système de vérification de surface AUTIS basé sur l’IA, qui a amélioré le taux de détection des défauts à l’usine de Smyrna, Tennessee. de 7%selon Nissan. Le système utilise des caméras haute résolution pour prendre 15 000 photos de chaque véhicule à sa sortie de la cabine de peinture. Ces images sont ensuite analysées par un logiciel d’IA pour détecter des défauts dans la peinture.

« L’œil humain peut détecter 85 à 95 % des défauts, mais AUTIS identifie plus de 98 %« , a déclaré Travis Fritsche, ingénieur en traitement de peinture chez Nissan, dans un communiqué. Les techniciens continuent de vérifier les défauts de peinture potentiels signalés par le système à l’aide de moniteurs et de smartphones d’entreprise dédiés portés au poignet. Mais l’assistance IA réduit la fatigue oculaire et laisse plus de temps pour Corriger les problèmes de peinture, selon Nissan.

Nissan utilise l’IA pour détecter les défauts de peinture

« Les techniciens sont essentiels pour confirmer et catégoriser les défauts », a déclaré Rod Lynch, ingénieur en peinture pour les nouveaux modèles de Nissan, dans un communiqué. « AUTIS est un outil pour valoriser leur travail, pas le remplacer« .

Le processus d’inspection de la peinture a également été partiellement automatisé au départ. Nissan a commencé à utiliser des robots équipés d’un laser pour rechercher les défauts de peinture en 1985. Ces premiers robots pouvaient identifier des défauts de peinture aussi petits que 0,3 mm en 45 secondes, tandis que le système AUTIS peut identifier des défauts de seulement 0,2 millimètres en moins de la moitié de ce temps. selon Nissan.

Le système basé sur l’IA crée également une bibliothèque de défauts confirmés qu’il peut utiliser comme référence future pour améliorer ses propres performances, affirme Nissan, ajoutant que cette même bibliothèque peut être étudiée par les ingénieurs pour résoudre tout problème lié aux processus de peinture pour des véhicules et des couleurs spécifiques. .

Nissan Sentra 2024

AUTIS a jusqu’à présent évalué plus de 500 000 véhicules à l’usine de Smyrna, selon Nissan. Cette usine a une production annuelle de plus de 640 000 véhicules, selon une fiche d’information de 2022. Le même système de détection des défauts de peinture est également utilisé dans les usines de Canton, au Mississippi, et d’Aguascalientes, au Mexique. Ces trois usines rassemblent la majeure partie de la gamme actuelle de Nissan, notamment les modèles Altima, Frontier, Kicks, Leaf, Murano, Pathfinder, Rogue, Sentra et Versa.

D’autres constructeurs automobiles expérimentent également l’IA, mais principalement en s’efforçant d’ajouter des logiciels d’IA populaires aux systèmes d’infodivertissement. La Volkswagen Golf 2025 intègre ChatGPT d’OpenAI avec son assistant vocal, et la marque sœur Audi devrait emboîter le pas. Mercedes-Benz a annoncé en 2023 ce qu’elle a appelé un programme bêta pour l’intégration de ChatGPT, et a annoncé au CES plus tôt cette année qu’elle préparait une interface utilisateur de nouvelle génération alimentée par l’IA.