Nissan Silvia : tout ce que nous savons

L’une des plaques signalétiques les plus célèbres des voitures de sport japonaises est la Nissan Silvia. Pendant plusieurs générations, elle a offert du plaisir à faible coût aux passionnés du Japon, d’Europe et même d’Amérique du Nord sous le nom de 200SX et, plus tard, de 240SX.

Cependant, Nissan a abandonné la Silvia au début des années 2000. Après une décennie de rumeurs, Nissan a admis qu’elle travaillait sur une nouvelle Silvia. La nouvelle est venue du vice-président de la stratégie produit mondiale de Nissan, Ivan Espinosa, qui a révélé que l’entreprise en était aux premiers stades de développement.

Plongeons dans ce que nous savons de la prochaine voiture de sport abordable de Nissan.

Comment s’appellera-t-il ?

Silvia est très probable, mais rappelez-vous qu’elle était auparavant vendue sous le nom de SX aux États-Unis, il est donc possible qu’elle porte à nouveau des noms différents, selon l’endroit où elle est vendue. De plus, s’il est purement électrique ou hybride rechargeable, cela pourrait également jouer un rôle dans son nom, peut-être SX-E ou E-Silvia.

À quoi cela ressemblera-t-il ?

Nous pensons que le concept Nissan IDx Nismo est un point de départ en matière de design. L’IDx a capturé l’essence d’une petite voiture de sport avec un langage de conception simple parsemé d’éléments rétro et d’un look agressif. Nissan a présenté une Silvia EV restomod (voir images ci-dessous) qui était purement électrique. Cependant, ce n’était qu’un rendu. Nissan a dit ceci à propos de la voiture :

« S’agissant d’un véhicule électrique, cela nous a donné l’opportunité d’étendre la surface propre autour de l’avant, car un groupe motopropulseur électrique a des besoins de refroidissement bien inférieurs, il n’est donc pas nécessaire d’avoir une calandre là où se trouvent traditionnellement les radiateurs. »

Notre rendu utilise le concept IDx comme point de départ. Notez que nous avons inclus les tuyaux d’échappement. Ceux-ci seront nécessaires si la nouvelle Silvia est une hybride rechargeable. S’il nous parvient sous forme purement électrique, les pots d’échappement ne seront pas nécessaires.

Qu’y a-t-il sous le capot ?

Nous avons déjà mentionné l’énergie électrique, principalement parce que Nissan a suggéré que la nouvelle Silvia aurait un groupe motopropulseur électrifié. Cela ne signifie pas nécessairement que la Silvia sera une voiture purement électrique. Il pourrait s’agir d’un hybride rechargeable. Cependant, nous doutons qu’un hybride régulier soit envisagé.

Les détails tels que la puissance de sortie et la portée sont inconnus.

Qui va le construire ?

Espinosa souhaite conserver la Silvia en interne chez Nissan. Cependant, il a également reconnu qu’il serait difficile d’y parvenir, alors peut-être que d’autres partenaires seraient impliqués dans le mix, et qu’ils pourraient même alors proposer leurs propres versions de la Silvia.

Quand fera-t-il ses débuts ?

L’interview d’Espinosa mentionnait que nous devrions voir la Silvia d’ici la fin de la décennie. Nous ne serions pas surpris de voir des prototypes camouflés en 2026, débouchant sur des débuts deux ou trois ans plus tard.

Combien cela coûtera-t-il?

Fidèle à la hiérarchie classique de Nissan, le prix de la nouvelle Silvia devra être inférieur au Z. Actuellement, le Z commence à 42 920 $, sans compter les frais de destination. Le véhicule électrique Nissan le moins cher est la Leaf, à 28 140 $. Nous nous attendons à ce que le prix de la nouvelle Silvia se situe entre les deux, peut-être autour de 35 000 $.