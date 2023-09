Nissan s’engage à respecter l’échéance 2030 pour les voitures électriques malgré le retard de l’interdiction de l’essence et du diesel au Royaume-Uni | Actualité économique

Nissan s’est engagé à vendre uniquement des voitures électriques dans toute l’Europe à partir de 2030, année où le Royaume-Uni était censé interdire les nouveaux véhicules fonctionnant à l’essence et au diesel.

Le constructeur automobile japonais a également confirmé que tous les nouveaux modèles qui seront désormais lancés sur le continent seraient entièrement électriques.

Son engagement à l’horizon 2030 rapproche Nissan de son partenaire français Renault et rejoint des concurrents tels que Volvo et Ford.

La société a publié cette déclaration moins d’une semaine après que le gouvernement britannique a confirmé qu’elle allait reporter l’interdiction de la vente de voitures à propulsion conventionnelle jusqu’en 2035.

Le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré que même s’il restait engagé dans la lutte contre changement climatiqueil a dû protéger les « familles britanniques aux abois » contre des « coûts inacceptables ».

Ce revirement a supprimé le rôle de premier plan joué par le Royaume-Uni dans le calendrier de l’interdiction des nouvelles voitures à essence et diesel et a provoqué une réaction négative de la part des groupes industriels, dont beaucoup se sont plaints d’un objectif propre : le manque de soutien du gouvernement était un facteur majeur.

Le principal groupe de pression du secteur a déclaré que ce retard ne ferait que nuire à la demande de voitures électriques à court et moyen terme.

Makoto Uchida, directeur général de Nissan, a déclaré dans son communiqué : « Il n’y a plus de retour en arrière désormais possible.

« Nissan passera au tout électrique d’ici 2030 en Europe. Nous pensons que c’est la bonne chose à faire pour notre entreprise, nos clients et pour la planète. »

L’un des deux nouveaux modèles de véhicules électriques déjà confirmés pour l’Europe sera fabriqué dans son usine de Sunderland.

Il y en a 19 dont le lancement est prévu d’ici 2030.

L’entreprise possède sa propre usine de batteries sur le site de Sunderland, ce qui lui confère un avantage concurrentiel sur ses concurrents tels que Jaguar Land Rover et le propriétaire de Vauxhall, Stellantis.

Le dernier prévenu plus tôt cette année que l’avenir de ses opérations à Luton et Ellesmere Port était menacé en raison des règles commerciales du Brexit, couvrant à la fois les opérations au Royaume-Uni et en Europe, afin de garantir des conditions de concurrence équitables.

Il a déclaré que 45 % de la valeur des véhicules électriques devraient provenir de l’UE ou du Royaume-Uni à partir de 2024 pour pouvoir être échangés sans que des droits de douane de 10 % ne soient appliqués.

Le gouvernement a confirmé le dialogue sur cette question avec l’Union européenne, alors que les constructeurs automobiles des deux parties peinent à respecter les soi-disant règles d’origine, en grande partie à cause du coût élevé des batteries.

La grande majorité est actuellement importée de Chine.

Au Royaume-Uni, Jaguar Land Rover, comme Nissan, a obtenu une aide gouvernementale pour soutenir la production de batteries de voitures électriques à un niveau élevé. gigafactory prévue dans le Somerset.

Les experts ont averti que la capacité des batteries doit augmenter si l’on veut que la production s’accélère, ce qui permettra de réduire le coût des véhicules électriques.

Colin Walker, responsable des transports à l’Unité de renseignement sur l’énergie et le climat, a déclaré : « La décision de Nissan repose sur une compréhension claire du fait que les marchés européens et britanniques se tournent vers les véhicules électriques, et évoluent rapidement.

« Fondamentalement, ils sont plus propres et moins chers à posséder et à exploiter, ce qui réduira le coût de la conduite pour les automobilistes.

« À mesure que la transition vers les véhicules électriques progresse, les entreprises devront décider où construire les véhicules électriques du futur et où construire les usines de batteries et d’autres éléments de la chaîne d’approvisionnement qui sont nécessaires pour que tout cela se réalise.

« L’une des choses que ces entreprises rechercheront est une politique gouvernementale stable, ce que le Royaume-Uni n’a pas fait ces derniers jours avec son revirement sur la date d’élimination de l’essence et du diesel. »