Nissan présente Ariya sur le thème du surf et des véhicules électriques ensoleillés à échange de feuilles au SEMA 2022

Au salon SEMA 2022 à Las Vegas cette semaine, le constructeur automobile japonais Nissan présente six voitures d’exposition personnalisées basées sur des modèles de sa gamme actuelle et historique. La gamme comprend des versions personnalisées de ses Coupé sport Z, Ramassage à la frontière et VUS électrique Ariya. Cependant, la vedette du spectacle est le projet Nissan Sunny Leaf, qui associe le châssis compact d’un pick-up compact Nissan Sunny de 1987 au moteur entièrement électrique de la Nissan Leaf.

Le projet Nissan Sunny Leaf conserve intacte la transmission manuelle d’origine du camion Sunny, mais remplace le moteur à essence à quatre cylindres par le moteur électrique de 147 chevaux et 236 livres-pied de l’actuel Nissan Leaf S. Un arbre de transmission personnalisé envoie la puissance aux roues arrière. Pour que les choses s’adaptent, le constructeur Tommy Pike Customs a fabriqué un adaptateur de carter moteur-transmission usiné CNC personnalisé. La batterie lithium-ion de 40 kilowattheures de la Leaf S alimente le projet à partir de son nouveau boîtier de batterie en aluminium confortable.

Pour compenser le poids supplémentaire de la batterie, des ressorts à lames arrière robustes ont été installés sur l’essieu arrière. À l’avant, une conversion de la suspension en matériel Nissan 240SX S13 modernise la conduite. Le Sunny obtient le relooking visuel complet de la voiture tuner avec un kit de corps large de style “Hakosuka” Skyline – en écho Un de mes favoris Modèles Nissan de tous les temps – roues Rotiform de 17 pouces enveloppées de pneus Toyo Extensa et une livrée “46” blanche, rouge et bleue de Brock Racing Enterprises qui rend hommage à l’héritage de course de Nissan. Cette chose a l’air géniale, et avec environ le double de la puissance et trois fois le couple du moteur à combustion d’origine, c’est probablement une huée à conduire.

Le concept SEMA EV le plus moderne de Nissan est le concept Nissan Ariya Surfwagon, basé sur le nouvel Ariya 2023. Une autre création de Tommy Pike Customs, le concept Surfwagon comprend une pellicule de vinyle personnalisée et des garnitures chromées rappelant les wagons “woodie” de style californien et les croiseurs de plage du passé. La suspension de l’Ariya a été abaissée, rapprochant les roues de 20 pouces avec enjoliveurs centraux polis et pneus à flancs blancs de la carrosserie du SUV électrique. En haut, une galerie de toit personnalisée contenant une paire de planches de surf de 7 pieds complète l’esthétique. Purement un exercice de style, la motorisation électrique et les performances du concept Ariya Surfwagon sont totalement intactes.

En plus du projet Sunny Leaf et du concept Ariya Surfwagon, Nissan a également lancé une paire de voitures d’exposition Frontier – une pour la rue et une pour le trail, une gamme d’accessoires de performance Nismo pour le nouveau coupé sport Nissan Z et le nouveau Forsberg Racing Nissan Z Formula Drift Car. Vous pouvez voir tout cela dans la galerie ci-dessus.