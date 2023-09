Nissan passera au tout électrique en Grande-Bretagne d’ici 2030 malgré le retard net zéro de Sunak

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Nissan s’est engagé à passer au tout électrique d’ici 2030, bien que Rishi Sunak ait repoussé l’interdiction de la vente de nouvelles voitures essence et diesel à 2035.

Le directeur général du constructeur automobile japonais, Makoto Uchida, a déclaré qu’« il n’y avait plus de retour en arrière maintenant » en engageant son entreprise à respecter le délai initial fixé par le Premier ministre.

Sunak a repoussé vendredi dernier, de manière controversée, l’interdiction de la vente de voitures neuves à essence et diesel, dans le cadre d’un affaiblissement des engagements environnementaux du gouvernement.

Makoto Uchida a déclaré que Nissan passerait au tout électrique en Europe d’ici 2030 en dévoilant le dernier concept de véhicule électrique de l’entreprise. (Getty Images pour Nissan Motor Europe)

Cette décision controversée intervient après des années d’efforts de la part des constructeurs automobiles pour passer aux véhicules électriques d’ici 2030 et a suscité les critiques des écologistes, des entreprises, des alliés internationaux et de certains députés conservateurs.

Nissan est un employeur majeur au Royaume-Uni, avec 7 000 salariés répartis sur trois sites, dont son principal centre de fabrication à Sunderland.

En dévoilant lundi à Londres le dernier modèle de voiture alimentée par batterie de l’entreprise, M. Uchida a déclaré : « Nissan passera au tout électrique d’ici 2030 en Europe – nous pensons que c’est la bonne chose à faire pour notre entreprise, nos clients et pour le planète.

« Plus d’un million de clients ont déjà rejoint notre aventure et ont découvert le plaisir d’un véhicule électrique Nissan, et il n’y a plus de retour en arrière désormais. »

Downing Street a fait face à des réactions négatives de la part des constructeurs automobiles suite à sa décision de repousser l’interdiction des voitures à essence.

La présidente de Ford UK, Lisa Brankin, a déclaré que repousser l’échéance à 2035 menacerait les investissements futurs au Royaume-Uni.

Elle a déclaré : « Notre entreprise a besoin de trois choses de la part du gouvernement britannique : l’ambition, l’engagement et la cohérence. Un assouplissement d’ici 2030 mettrait à mal ces trois éléments.

« Nous avons besoin d’une politique axée sur le renforcement du marché des VE (véhicules électriques) à court terme et sur le soutien aux consommateurs alors que les vents contraires sont forts : les infrastructures restent immatures, les tarifs menacent et le coût de la vie est élevé. »

L’interdiction des ventes de voitures neuves essence et diesel a été annoncée par Boris Johnson en novembre 2020, et pas plus tard qu’en juillet, le gouvernement a qualifié la date d’« immuable ».

Nissan emploie plus de 7 000 personnes à travers le Royaume-Uni sur trois sites (PENNSYLVANIE)

Mais M. Sunak a fait volte-face face à l’interdiction, affirmant que de tels objectifs de zéro émission nette imposeraient des « coûts inacceptables » aux citoyens ordinaires.

Le Premier ministre a déclaré qu’il s’en tiendrait à sa promesse de réduire à zéro les émissions de gaz à effet de serre du Royaume-Uni d’ici 2050, mais avec « une approche plus pragmatique, proportionnée et réaliste ».

Sa décision est intervenue après que le gouvernement ait accordé des millions de dollars aux constructeurs automobiles pour stimuler la production de véhicules électriques.

Plus tôt ce mois-ci, Mini, propriété de BMW, aurait reçu une subvention des contribuables de 75 millions de livres sterling pour convertir son usine d’Oxford au tout électrique d’ici 2030. Pendant ce temps, Jaguar Land Rover a reçu 500 millions de livres sterling de financement gouvernemental pour construire une usine de véhicules électriques d’une valeur de 4 millions de livres sterling.