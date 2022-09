Nissan ordonne le rappel de camionnettes en raison du risque de déplacement – ​​Kelowna Capital News

Nissan a ordonné le rappel de plus de 200 000 camionnettes, citant un risque que les véhicules puissent rouler lorsqu’ils sont en stationnement.

203 223 Nissan Frontier et Titans construits entre 2020 et 2023 sont inclus dans le rappel.

Selon la NHTSA, les camions ont un problème avec le cliquet de stationnement de la transmission, qui empêche les véhicules de se déplacer et de ne pas s’engager lorsque le stationnement est engagé.

Les propriétaires ont été avisés d’utiliser le frein de stationnement à chaque fois qu’ils se garent. Le 1er novembre, Nissan a déclaré que les propriétaires peuvent s’attendre à recevoir des lettres concernant le rappel. Les propriétaires concernés peuvent également contacter le service client de Nissan au 1-800-867-7669.

En juin, Nissan a ordonné une autre campagne de rappel volontaire pour certaines camionnettes. À l’époque, plus de 180 000 Frontiers et Titans de 2020 à 2022 ont été rappelés pour le même cliquet de stationnement défectueux. À l’époque, plus de 180 000 Frontiers et Titans de 2020 à 2022 ont été rappelés pour le même cliquet de stationnement défectueux.

En 2019, un autre rappel a touché 1,23 million de SUV et de berlines pour résoudre un problème avec les caméras de recul dans les véhicules. Ce problème a été résolu avec une simple mise à niveau logicielle, qui a été effectuée gratuitement chez les concessionnaires Nissan.

