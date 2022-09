Nissan Frontier 2022 : pas 100 % nouveau, mais suffisamment nouveau pour compter

Cela fait longtemps – 18 années modèles pour être exact – mais Nissan a enfin lancé une nouvelle génération de son pick-up Frontier léger. Plus tôt aurait été mieux, mais examinons si cela vaut la peine d’attendre.

Comme vous vous en doutez, la Frontière a grandi, à la fois en taille et en contenu. Ce qui avait été un modèle un peu beau est maintenant une plate-forme d’apparence robuste avec de larges épaules (ailes), un éclairage LED disponible et un intérieur moderne. Le résultat est une parenté plus étroite avec le pick-up Titan pleine grandeur de Nissan.

La nouvelle Frontier est plus grande qu’avant, mais uniquement en termes de longueur et de hauteur, qui ont respectivement augmenté de 11,5 et 5 centimètres. Les autres dimensions clés telles que la largeur et la distance entre les roues avant et arrière sont les mêmes. Même le volume passager du nouveau modèle déplace à peine l’aiguille.

Cette proximité n’est pas surprenante lorsque vous réalisez que l’ancien cadre de type échelle du Frontier est transféré au nouveau modèle, mais avec quelques mises à jour. Les suspensions avant et arrière, y compris une barre stabilisatrice avant de plus grand diamètre et une nouvelle barre stabilisatrice arrière, sont censées améliorer le confort et le contrôle sur route et hors route. Les modifications apportées à la crémaillère de direction sont conçues pour offrir des réponses de virage plus rapides avec une plus grande précision.

L’habitacle semble mieux fini que celui du Frontier précédent, avec son tableau de bord et ses commandes en plastique. Pour 2022, il existe des modèles à cabine allongée et à cabine multiplace à quatre portes.

Un écran tactile 8.0 ou une unité optionnelle de 9.0 pouces sont intégrés au tableau de bord. La connectivité Apple CarPlay et Android Auto est incluse, ainsi que l’assistant vocal Siri. Un écran d’information standard de 7,0 pouces pour le conducteur est situé entre le tachymètre et l’indicateur de vitesse.

Le Pro-4X est le modèle tout-terrain et est livré avec des amortisseurs spéciaux, des plaques de protection et un différentiel arrière verrouillable. PHOTO : NISSAN

De nombreux interrupteurs clairement marqués sur le volant devraient être plus faciles à utiliser en raison de leur taille accrue. Également sur le côté le plus large se trouve le bac de rangement de la console entre les sièges avant, ainsi que les vide-poches surdimensionnés des portières avant et arrière.

Le V6 de 3,8 litres a en fait fait ses débuts dans le camion précédent pour l’année modèle 2021. Couplé à une boîte automatique à neuf rapports, il développe 310 chevaux et 281 livres de couple, soit 41 chevaux de plus que le précédent V6 de 4,0 litres. Le nombre de couple maximal est resté inchangé.

La consommation de carburant est évaluée à 12,8 l/100 km en ville, 9,5 sur l’autoroute et 11,3 en mixte.

Bien que le groupe motopropulseur soit en grande partie reporté, la capacité de remorquage passe de 6 100 livres (2 770 kilogrammes) à 6 570 livres (2 990 kilogrammes). La charge utile maximale est évaluée à 1 480 livres (670 kilogrammes).

Un lit de cinq pieds de long est standard avec tous les Frontiers à cabine multiplace à quatre portes. Une variante de six pieds de long est facultative, mais la King Cab l’obtient en équipement standard. Chaque boîte est dotée d’une ouverture de hayon amortie et de deux feux à l’arrière du lit. Une doublure de caisse vaporisée appliquée en usine et des séparateurs de chargement spéciaux sont disponibles.

Le système à quatre roues motrices standard du Frontier utilise une boîte de transfert temporaire à deux vitesses avec des gammes hautes et basses ainsi qu’un contrôle de descente. Cela maintient le camion à une vitesse fixe (faible) lors de la descente de pentes raides sans que le conducteur n’ait à utiliser les freins.

Le S King Cab de base commence à 40 000 $, frais de destination compris. Sont inclus les fonctions électriques habituelles ainsi que l’avertissement de collision avant, le freinage d’urgence et la détection des piétons.

Le SV de milieu de gamme est livré avec des sièges avant et un volant chauffants, une climatisation à deux zones, un siège conducteur à huit réglages électriques et des jantes en alliage de 17 pouces (les jantes en acier de 16 pouces sont de série).

La garniture 4 × 4 Pro-4X est équipée d’un différentiel à verrouillage électronique, d’amortisseurs tout-terrain de marque Bilstein et de plaques de protection en aluminium pour soubassement.

En option avec le Pro-4X, un moniteur panoramique avec un mode tout-terrain qui affiche des vues latérales, ce qui peut littéralement empêcher les conducteurs de se frotter contre les rochers et les souches d’arbres à proximité.

Quelle que soit l’activité, le nouveau Nissan Frontier a enfin le look, le courage et les technologies que la plupart des acheteurs attendent d’un pick-up.

L’aménagement intérieur est certainement plus moderne qu’auparavant, avec un écran d’information de 7,0 pouces parfaitement intégré entre les cadrans du tachymètre et de l’indicateur de vitesse. Il y a aussi moins de plastique là-dedans. PHOTO : NISSAN

Ce que vous devez savoir : Nissan Frontier 2022

Taper: Pick-up intermédiaire à quatre roues motrices

Moteur (ch): V6 de 3,8 litres (310)

Transmission: Automatique à neuf rapports

Position sur le marché : Enfin, Nissan a lancé une Frontier repensée avec un look contemporain, une puissance respectable et de nombreuses cloches et sifflets de sécurité actuels de série ou en option.

Points: Le style exceptionnel s’inscrit dans les tendances de conception actuelles pour les camionnettes de petite et de grande taille. • L’intérieur est plus pratique et perd ses matériaux datés, pour un plus grand attrait visuel. • Le V6 est le successeur du modèle sortant, mais la puissance et l’économie de carburant surpassent le précédent V6 de 4,0 litres. • La version Pro-4X est celle à commander si vous prévoyez de voyager dans l’arrière-pays. • La plupart des technologies de sécurité actives sont facultatives.

Aide à la conduite : Avertisseur d’angle mort avec alerte de secours en cas de trafic transversal (opt.); avertissement de collision avant (std.); freinage d’urgence avant/arrière (opt.); alerte conducteur inattentif (na); avertissement de sortie de voie (opt.); détection des piétons (std.)

L/100 km (ville/route) : 12,8/9,5 (RWD)

Prix ​​de base (destination incl.): 40 000 $

Le Nissan Frontier 2022 utilise le cadre précédent, mais il y a quelques mises à jour. La maniabilité et la direction sont également revendiquées plus précises. Les quatre roues motrices sont de série. PHOTO : NISSAN

PAR COMPARAISON

GMC Canyon 4×4

Prix ​​de base: 43 000 $

43 000 $ Le clone Chevrolet-Colorado propose de série un V6 de 3,6 litres avec les versions 4×4.

Ford Ranger 4×4

Prix ​​de base: 37 000 $

37 000 $ Les versions à cabine allongée et à cabine multiplace sont équipées d’un I-4 turbocompressé de 270 chevaux.

Toyota Tacoma

Prix ​​de base: 40 300 $

40 300 $ Le pick-up intermédiaire de Toyota a la réputation d’être robuste. Opter. V-6 fait 278 ch

– écrit par Malcom Gunn, associé directeur chez Wheelbase Media

