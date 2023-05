Nissan fait état d’une augmentation de ses bénéfices dans un contexte de fortes ventes, ce qui atténue le craquement des puces

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Le constructeur automobile japonais Nissan a annoncé jeudi une multiplication par sept de ses bénéfices de janvier à mars et prévoit de fortes ventes pour cet exercice grâce à la popularité de ses nouvelles offres de modèles.

Le bénéfice net de Nissan Motor Co. pour le quatrième trimestre fiscal a totalisé 106,9 milliards de yens (798 millions de dollars), en hausse spectaculaire par rapport à 14,2 milliards de yens il y a un an.

Les ventes trimestrielles ont bondi de 36% à 3 097 milliards de yens (23 milliards de dollars), dans un contexte d’atténuation de la pénurie d’approvisionnement en puces informatiques et autres pièces, qui avait été causée par les restrictions sociales liées à la pandémie de coronavirus.

Le chef de la direction, Makoto Uchida, a déclaré aux journalistes que le constructeur automobile préparait des batteries à semi-conducteurs pour ses modèles électriques, alors que le monde évolue rapidement vers une technologie verte à zéro émission.

Il a reconnu que de sérieux défis subsistaient mais a promis d’augmenter la rentabilité de Nissan, en particulier sur des marchés clés comme la Chine.

Un plan à moyen terme sera présenté plus tard cette année « pour transformer Nissan en une entreprise véritablement saine et résiliente, visant à atteindre à la fois une croissance durable et une stabilité financière », a déclaré Uchida.

Pour l’exercice jusqu’en mars 2024, Nissan s’attend à un bénéfice de 315 milliards de yens (2,4 milliards de dollars) sur des ventes de 12,4 billions de yens (93 milliards de dollars). Les ventes, si elles étaient réalisées, seraient un record pour Nissan.

Cela marquerait également une amélioration par rapport à 221,9 milliards de yens (1,7 milliard de dollars) de bénéfice enregistré pour l’exercice qui vient de se terminer en mars, en hausse de 3 % par rapport à l’exercice précédent.

Les ventes ont totalisé près de 10 600 milliards de yens (79 milliards de dollars) pour l’exercice clos en mars, en hausse de près de 26 % sur un an, selon Nissan, basé dans la ville portuaire de Yokohama.

Un arrêt en Chine à cause du COVID-19 a nui à l’approvisionnement mondial en pièces automobiles, claquant les constructeurs automobiles mondiaux, y compris Nissan. Cela s’atténue progressivement, tandis que les constructeurs automobiles s’efforcent également de trouver des fournisseurs alternatifs.

Uchida a désigné la Chine comme un marché en avance sur les véhicules électriques où Nissan espérait attirer les acheteurs. Sur le marché américain, les véhicules utilitaires sport Rogue et Pathfinder étaient populaires. En Chine, la Sylphy de Nissan est n°1 des ventes de berlines.

Nissan prévoit une croissance des ventes de véhicules au cours de cet exercice dans toutes les régions, notamment au Japon, aux États-Unis, en Chine et en Europe.

Nissan est dans une alliance avec Renault SA de France depuis 1999, lorsque Carlos Ghosn a été envoyé par Renault à une Nissan alors en difficulté pour mener un revirement. Ghosn a d’abord été directeur général puis président avant d’être arrêté fin 2018 pour diverses accusations d’inconduite financière.

Le franco-brésilien Ghosn, qui se dit innocent, a renoncé à sa liberté sous caution fin 2019. Il se trouve désormais au Liban, le pays de ses ancêtres, qui n’a pas de traité d’extradition avec le Japon.

