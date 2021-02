Après avoir initialement annoncé qu’il était en pourparlers avec Apple au sujet de sa voiture, Hyundai a déclaré pour la dernière fois qu’aucune négociation n’était en cours. Si cela est dû à un désaccord interne ou à quelque chose d’autre, nous ne pouvons pas le savoir, mais il semble qu’Apple n’aura aucun problème à trouver un partenaire différent pour le projet.

Les représentants de Nissan ont déclaré aujourd’hui qu’il était ouvert à la collaboration avec Apple après que l’un des journalistes l’ait interrogé.

De plus, certains analystes du secteur suggèrent que, comme pour ses autres produits, Apple recherchera plus d’un fournisseur et est déjà en pourparlers avec d’autres constructeurs automobiles japonais.

La source