TOKYO: Nissan Motor Co a déclaré mercredi que toutes ses «nouvelles offres de véhicules» sur les marchés clés seraient électrifiées d’ici le début des années 2030, dans le cadre des efforts du constructeur japonais pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

La société, qui prévoit de couvrir les marchés au Japon, en Chine, aux États-Unis et en Europe, a déclaré qu’elle poursuivrait les innovations en matière de batteries, y compris en tant que batteries à semi-conducteurs, pour les véhicules électriques (VE) et développerait davantage sa technologie hybride e-POWER pour atteindre une plus grande efficacité énergétique.

«Nous sommes déterminés à aider à créer une société neutre en carbone et à accélérer l’effort mondial contre le changement climatique», a déclaré le PDG de Nissan, Makoto Uchida.

Les projets de Nissan interviennent alors que les constructeurs automobiles mondiaux passent des véhicules diesel aux modèles électriques et hybrides, tandis que le Japon vise à éliminer les ventes de nouveaux véhicules à essence d’ici le milieu des années 2030, en passant aux véhicules électriques, y compris les véhicules hybrides et les véhicules à pile à combustible.

Le pays a présenté une «stratégie de croissance verte» l’année dernière qui comprend un objectif de remplacer les nouveaux véhicules à essence par des véhicules électriques d’ici le milieu des années 2030 pour aider à atteindre l’objectif 2050 de neutralité carbone.

Le Japon, où les énergies renouvelables représentaient 18% du mix énergétique du pays au cours de l’exercice clos en mars 2020, est en train de revoir sa politique énergétique.