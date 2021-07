Nissan annonce son intention de construire une « gigafactory » de batteries EV au Royaume-Uni

Plus tôt cette semaine, le constructeur automobile français Renault a annoncé avoir signé « deux partenariats majeurs » liés à la conception et à la production de batteries de véhicules électriques.

Nissan rejoint un certain nombre d’autres grandes entreprises automobiles qui tentent de se concentrer sur le développement de batteries pour voitures électriques.

Nissan, qui fabrique à Sunderland depuis 35 ans, a déclaré que 1 650 nouveaux emplois seraient créés dans le hub : 900 chez Nissan et 750 chez Envision AESC.

Le constructeur automobile japonais a déclaré qu’il lançait le projet – baptisé Nissan EV36Zero – avec Envision AESC, une société de technologie de batterie, et le conseil municipal de Sunderland.

Nissan a annoncé jeudi son intention de construire une « gigafactory » d’un milliard de livres sterling (1,38 milliard de dollars) à Sunderland, au Royaume-Uni, dans le but de donner un coup de fouet aux projets de véhicules électriques du pays.

Alors que sa discussion avec CNBC portait sur l’annonce de jeudi, la pénurie mondiale de puces rappelle que le secteur automobile, comme beaucoup d’autres, est toujours confronté à des vents contraires.

Gupta a reconnu que la situation autour des semi-conducteurs avait été un « défi, non seulement pour Nissan mais pour tous les constructeurs automobiles ».

« Mais permettez-moi de dire que, après la pandémie, c’est [the] nouvelle normalité, car nous planifions notre chaîne d’approvisionnement en fonction de scénarios prévisibles, et c’est [an] scénario imprévisible. »

Nissan avait commencé à travailler sur son système de chaîne d’approvisionnement numérique, a-t-il ajouté, et sur la manière d’améliorer ses prévisions pour une meilleure planification.

Gupta était néanmoins optimiste quant aux perspectives de son entreprise à l’avenir. « Nous lançons nos nouveaux produits comme prévu : nous avons dit que nous lancerions 12 produits en 18 mois et nous le sommes », a-t-il déclaré.

Il a ajouté : « Donc, bien que nous procédions à un ajustement mineur de la production… d’un autre côté, c’est un bon problème à résoudre, qui est : pas comment vendre la voiture mais c’est plus comment fabriquer la voiture. Nous avons donc un bon problème à résoudre, et nous le résolvons et nous le résoudrons. »