Nisha Rawal partage des photos adorables avec son fils Kavish au milieu d’une bataille juridique avec son mari Karan Mehra | Nouvelles télévisées

New Delhi: Les fans des acteurs Karan Mehra et Nisha Rawal étaient sous le choc lorsque, le 1er juin, cette dernière a porté plainte contre son mari et l’acteur de « Yeh Rishta Kya Kehlata Hai » pour violence domestique.

Plus tard, les deux ont parlé séparément de leur mariage rompu aux médias – chacun avec une version différente.

Nisha, qui semble vivre séparément de son ex-mari Karan, a profité de son compte de réseau social pour partager une dernière photo d’elle-même avec son fils de quatre ans, Kavish. L’actrice a qualifié la « normalité de défi » dans sa légende.

Découvrez son article :

« La normalité semble être un défi… relevé », a écrit l’actrice en légende de son message.

Plus tôt, elle a également partagé des photos de la fête d’anniversaire sur le thème de l’espace de son fils récemment. Karan Mehra de la célébration. Il a cependant publié un long et affectueux article pour son fils sur son compte Instagram.

Nisha a accusé Karan de violences physiques répétées et d’avoir une liaison secrète. Elle a également montré ses blessures aux médias. Le créateur de mode Rohit Verma et l’actrice Kashmira Shah ont affirmé que l’actrice disait la vérité.

Karan, d’autre part, accuse sa femme de s’infliger des blessures pour l’encadrer. Il nie complètement les accusations d’avoir une liaison.

L’affaire est actuellement en instance.

Karan et Nisha se sont mariés le 24 novembre 2012 lors d’une somptueuse cérémonie de mariage hindou à Noida, après 5 ans de relation. Les deux ont également participé à l’émission de danse en couple ‘Nach Baliye’ saison 5 en 2013.