Nisha Rawal organise une fête d’anniversaire pour son fils Kavish, son ex-mari Karan Mehra absent des photos ! | Nouvelles télévisées

New Delhi: Les acteurs Karan Mehra et Nisha Rawal ont constamment fait la une des journaux depuis le 1er juin, date à laquelle cette dernière a déposé une plainte pour violence domestique contre son mari et l’acteur de « Yeh Rishta Kya Kehlata Hai ».

Alors que Nisha a affirmé que Karan était physiquement violent et avait une liaison extraconjugale, l’acteur a riposté en disant que les blessures que sa femme avait montrées aux médias étaient auto-infligées et que toutes les affirmations selon lesquelles il aurait une liaison sont sans fondement.

L’ami proche et créateur de mode de Nisha Rawal, Rohit Verma, qui avait auparavant soutenu l’actrice, s’est rendu sur son compte Instagram pour partager les dernières photos de la célébration de l’anniversaire de Nisha et Karan, le fils de quatre ans, Kavish.

Nisha a organisé une soirée sur le thème de l’espace pour son fils. On peut la voir l’embrasser affectueusement sur les photos. L’actrice est vêtue d’une jolie robe en dentelle blanche.

Découvrez quelques images :

Karan, qui manquait à la fête, a profité de son compte Instagram pour souhaiter à son fils son anniversaire.

« Joyeux anniversaire mon petit homme @kavishmehra que Dieu te bénisse et te protège toujours. Je me souviens que tu m’as dit que tu m’aimais des milliards et moi je t’ai dit des milliards et des milliards et des milliards ………….Je Je suis toujours là dans ton cœur, je t’aimerai toujours Merci à tous et bénissez Kavish Kove et Kugs », a écrit l’acteur.

Au milieu de la bataille juridique, la nouvelle du divorce des deux acteurs est également monnaie courante. Karan et Nisha se sont mariés le 24 novembre 2012 lors d’une somptueuse cérémonie à Noida, après 5 ans de relation.