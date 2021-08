Nisha Rawal, l’ex-épouse de l’acteur de télévision Karan Mehra, laisse tomber un message cryptique et dit qu’elle « est sortie de cette porte » | Nouvelles télévisées

New Delhi: Nisha Rawal, l’ex-épouse de l’acteur de télévision Karan Mehra, s’est récemment rendue sur Instagram et a publié un message cryptique sur la vie. Elle a partagé une image puissante avec une légende faisant allusion à la force et à la foi.

L’actrice Nisha Rawal a écrit : J’ai franchi cette porte qui avait ces chaînes d’inhibitions qui griffaient ma peau à travers mes os ! Je n’ai pas laissé mon ancien moi derrière, je l’ai juste porté sur mes épaules nouvellement retrouvées, dont je ne connaissais pas la force !

Un moment pour remercier mon esprit, mon corps et mon âme de ne jamais m’avoir quitté ! Je suis ma propre bestie pour la vie. Garder la foi! #NishaRawalJournaux

En juin de cette année, le couple télé La querelle domestique de Karan Mehra et Nisha Rawal était dans le domaine public.

Pour les non-initiés, Nisha Rawal a fait des allégations choquantes de violence domestique et d’affaire extra-conjugale contre Karan. Il a été arrêté pour avoir prétendument battu sa femme et placé en garde à vue. Plus tard dans la journée, Karan a été libéré sous caution.

Dans une interaction avec les médias, Nisha Rawal a fait des allégations surprenantes contre son mari Karan Mehra, déclarant qu’il avait une liaison extra-conjugale et qu’après l’avoir confronté, il l’a acceptée.

Cependant, Karan a allégué que sa femme Nisha était celle qui a commencé l’agression en lui criant dessus puis en crachant sur lui. Il a déclaré à India Today que le couple traversait une période difficile depuis un certain temps et envisageait de se séparer.

Il a affirmé que l’énorme bagarre avait éclaté alors qu’il refusait de payer le montant « énorme » de la pension alimentaire exigé par sa femme et son frère.

Le couple est sorti ensemble pendant environ six ans, avant de se marier le 24 novembre 2012. Le duo a eu la chance d’avoir un fils en 2017.

Karan Mehra est devenu célèbre avec le savon quotidien Yeh Rishta Kya Kehlata Hai. Il était l’un des acteurs les mieux payés du monde de la télévision et a également participé à Bigg Boss 10.