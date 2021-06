L’actrice Nisha Rawal, épouse de la star de « Yeh Rishta Kya Kehlata Hai », Karan Mehra, a tenu une conférence de presse mardi soir pour parler des allégations de violence domestique qu’elle a portées contre son mari.

À la suite d’une plainte déposée par Nisha, mardi, Karan Mehra a été arrêté au motif de violences conjugales présumées, mais a ensuite été libéré sous caution. Plus tard dans la soirée, Nisha a convoqué une conférence de presse pour s’adresser aux médias et partager sa version des faits après que Karan l’a accusée de s’être cognée la tête contre le mur et de menacer de « ruiner » sa vie avec de fausses allégations. Karan a également révélé que Nisha avait reçu un diagnostic de trouble bipolaire et avait une « strie violente de colère ».

Lors de la conférence de presse, Nisha a nié toutes les allégations de son mari Karan.

Tout en soulevant la question de savoir pourquoi se cognerait-elle la tête dans le mur en tant qu’actrice, Nisha a ajouté que son visage était la chose la plus précieuse pour elle.

« Tout ce que j’ai dit est la vérité et cela m’est arrivé et maintenant Karan dira ce qu’il veut dire. Il n’acceptera évidemment pas. La personne qui n’a aucune conscience pour son propre enfant, et même après s’être séparé, il le fait de telles choses, à quoi pouvez-vous vous attendre d’autre. Beaucoup de choses me choquent et j’ai beaucoup pleuré après avoir lu ses déclarations. Je sais qu’il » dit que je me suis cogné le visage contre le mur mais je suis un acteur pourquoi le ferais-je fais ça. Pour moi, mon visage est précieux. J’ai un enfant, pourquoi ferais-je ça. »

Parlant de son trouble bipolaire, Nisha a déclaré qu’elle avait reçu un diagnostic de trouble bipolaire mais qu’elle n’était «pas une psychopathe». « La bipolaire est un trouble de l’humeur qui survient en raison d’un traumatisme extrême et c’est parfois génétique. On m’a diagnostiqué une bipolarité et je ne vais pas mentir à ce sujet car je n’en ai pas honte. Mais je ne suis pas un psychopathe, c’est une humeur Et vous savez tous à quel point je suis équilibré. Je crée du contenu pour le Web, je fais des vidéos et j’écris sur des choses. Je n’ai rien à prouver », a-t-elle déclaré.

Nisha Rawal a fait une fausse couche en 2014 et dit que Karan n’était pas là pour la soutenir. « En septembre 2014, j’étais enceinte de 5 mois et j’ai perdu mon enfant. Récemment, j’ai créé un groupe de mamans où les femmes qui ont perdu leur enfant peuvent en parler car lorsque j’ai perdu mon enfant, je n’avais personne pour en parler. perte. »

Elle a ajouté: « Je voulais aller voir mes parents et leur parler parce que c’était un très gros traumatisme pour moi. Au milieu de cela, mon mari me battait, me maltraitait, il était indisponible, totalement détaché et c’est à ce moment-là Je suis allée chez un thérapeute. En fait, Karan m’avait empêché d’aller chez un thérapeute, il ne m’a pas laissé aller dans un gymnase, il contrôlait tout », a-t-elle déclaré.

Pendant ce temps, Nisha accuse également Karan d’avoir pris ses bijoux. L’actrice a déclaré: « Quoi qu’il ait dit aux médias qu’il s’agit d’argent et que j’ai fait quelque chose de frauduleux, j’ai donné toutes les preuves à la police concernant les relevés bancaires. Karan a pris tous mes bijoux, il m’a manipulé et a pris mes bijoux. Je le lui ai donné parce que je pensais que c’était mon mari, mais je ne savais pas ce qu’il faisait. Il a dit que nous étions sous pression financière, et je lui ai suggéré de vendre notre maison et de passer à une plus petite. tous mes bijoux, mon streedhan et moi n’avons pas sourcillé. Après tout ça, il dit qu’il s’agit de fraude. »

Nisha a également allégué que son mari avait une liaison lorsqu’elle a été interrogée sur la raison pour laquelle elle tolérait sa mauvaise conduite présumée depuis si longtemps.

« Parce que je l’aime. Parce que je l’aime toujours. Je suis stupide. C’est venu comme une gifle parce qu’il avait une liaison. Je n’étais pas prête à rompre avec lui ou quoi que ce soit », a-t-elle déclaré. « Je ne veux pas d’un père comme Karan pour mon enfant qui est contraire à l’éthique. Si vous avez quelque chose avec quelqu’un d’autre, s’il vous plaît, parlez-en. Réglons les choses, séparons-nous, tout va bien. Vous n’avez pas à le salir, « , a-t-elle ajouté.

Karan Mehra et Nisha Rawal s’étaient mariés le 24 novembre 2012. Ils ont eu la bénédiction de leur fils Kaavish le 14 juin 2017.