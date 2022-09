Nisha Rawal et Karan Mehra sont en ce moment dans une bataille juridique car ils ont annoncé leur séparation. Alors que le couple se bat entre eux et ce qui ne va pas entre eux. Il y a aussi beaucoup de dénigrement. Il y avait un fort buzz de Nisha Rawal ayant une liaison extra-martiale tandis que Karan Mehra est faussement accusé par Nisha de violence domestique et plus encore. Et maintenant, Nisha a réagi aux rumeurs selon lesquelles elle aurait une liaison extraconjugale, la qualifiant de sans fondement, elle a demandé à son ex-mari, Karan Mehra, d’arrêter ce drame et de le faire de manière civilisée.

Nisha Rawal SLAMS Karan Mehra pour le drame et joue la carte de la sympathie

Lors de la récente conférence de presse, Nisha a rejeté toutes les allégations portées contre elle et a déclaré qu’elle n’était responsable devant personne de ce qu’elle faisait dans sa vie personnelle. Et a même envoyé un message à Karan lui demandant d’arrêter de jouer la carte de la sympathie. Nisha a claqué Karan et lui a demandé d’arrêter de faire le drame et le procès médiatique et a suggéré de se battre de manière civilisée. Elle a ajouté : ” J’ai peur pour moi et mon enfant. Et si demain, il (leur enfant) regarde les vidéos, ou si je sors de la maison et que quelqu’un dit quelque chose devant mon fils ?”. Elle a même accusé Karan d’avoir joué la carte de la sympathie”. L’actrice a ajouté qu’elle veut élever son enfant paisiblement et dans un environnement sain et si Karan veut la même chose, il devrait reculer.

Alors que Nisha a ajouté qu’elle ne voulait accorder aucune importance à ces personnes qui soutiennent Karan en l’aidant à dénigrer son image et a affirmé qu’elles décrivaient les choses de manière spectaculaire, “Aap Dosti nibha rahe ho?”. Nisha a même affirmé qu’elle voulait que tout se fasse pacifiquement car tout ce qu’elle fait, c’est pour son enfant et si Karan veut quelque chose, il y a une procédure légale. Plus tôt, Karan avait affirmé qu’il voulait avoir son enfant et Nisha l’utilisait (son fils Kavish) pour gagner de la sympathie.