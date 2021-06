Nisha Rawal célèbre l’anniversaire de son fils Kavish et écrit « Je protégerai votre innocence jusqu’à mon dernier souffle »

L’actrice Nisha Rawal a partagé des photos de la fête d’anniversaire de son adorable fils Kavish Mehra qui a eu quatre ans il y a quelques jours. Elle a également écrit une note mignonne pour lui. Nisha a écrit « Joyeux anniversaire ma chérie! Quatre ans de pur bonheur, c’est ce que tu m’as donné mon Littloo @kavishmehra Tu ne seras béni que des bénédictions les plus précieuses de Dieu et je protégerai ton innocence jusqu’à mon dernier souffle! »

Merci de m’avoir donné cette joie et de m’avoir choisi pour être votre mère Les 4 adorables anges qui ont organisé cette journée spéciale pour moi et mon Littloo : Kajal, Bharti, Chandni et Rishika, vous êtes incroyables ! », a-t-elle ajouté.

Les internautes ont adoré les images. L’un d’eux a écrit « Joyeux anniversaire à toi, charmant petit prince Kavish kavishmehra Je t’aime sans fin, immensément et jusqu’à la lune et le dos aujourd’hui, toujours et pour toujours Tu es le plus mignon du monde, tu me fais toujours sourire avec tes expressions mignonnes et tes vidéos les plus mignonnes ..Je vous envoie mon amour sans fin, mes bénédictions, mes sourires, ma joie, ma positivité et des tonnes de bonheur pour toujours. »

Le créateur de mode Rohit K Verma a déclaré : « Mon jaan mon bébé mon univers @missnisharawal joyeux anniversaire @kavishmehra. »

Les amis acteurs de Nisha se sont également rendus dans la section des commentaires pour souhaiter un joyeux anniversaire à son enfant de quatre ans.

Pour les non avertis, Nisha est entre une bataille juridique avec son mari Karan Mehra citant la violence domestique. Les deux ont fait plusieurs déclarations aux médias prouvant leur innocence. Une décision solide est encore à venir.