Nisha Rawal brise le silence sur les violences conjugales présumées

Cela a été un choc pour beaucoup lorsque l’acteur de « Yeh Rishta Kya Kehlata Hai », Karan Mehra, a été arrêté pour violence domestique. L’épouse de l’acteur Nisha Rawal a déposé une plainte contre lui et l’acteur a été arrêté suite à la mise en liberté sous caution. Maintenant, lors d’une interaction, Nisha a rompu son silence et a fait des révélations choquantes contre son mari Karan. Elle a même allégué qu’il avait une liaison extraconjugale.

Rawal a déclaré à ETimes: « L’une des accusations que j’ai déposées contre lui est de violence domestique. Je n’en avais pas parlé depuis tant d’années car je comprends que sa carrière et son image sont de la plus haute importance pour un acteur. Bien qu’il soit prévenant et compatissant, j’ai dû faire face à quelque chose comme ça. Il s’agit certainement de Karan ayant une liaison extraconjugale, moi essayant de travailler sur le mariage, lui ne prenant même pas la responsabilité de l’enfant et des abus constants au fil des ans, dont je n’ai jamais parlé . J’ai des preuves pour authentifier ma demande. »

Nisha a ajouté: « J’ai appris qu’il était impliqué avec une autre femme il y a environ deux mois. J’ai vu ses messages texte à la fille, je les ai vus par moi-même. Même après cela, je l’ai assis et lui ai dit de parler de Je ne me suis pas comporté comme une femme qui mettrait en pièces un homme. Je lui ai demandé s’il ne voulait pas continuer, alors pas de problème.

Lorsque le portail lui a demandé pourquoi avait-elle continué avec la relation, elle a poursuivi en disant: « Parce que je l’aime. Je l’aime toujours. Ce n’était pas facile pour moi d’aller de l’avant avec le FIR. C’est pourquoi j’ai accepté ce comportement . Chaque fois qu’il s’excusait et promettait de ne pas le répéter, je lui pardonnerais. Mais j’ai finalement décidé de ne pas faire partie de ces femmes qui se soucient davantage de l’image. Je devais dire la vérité et me défendre et bien d’autres qui ont vécu cet enfer comme moi. »