Nisha Rawal accepte d’avoir un trouble bipolaire, allègue que son mari Karan Mehra a une liaison extra-conjugale ! | Nouvelles télévisées

New Delhi: La vie conjugale à l’apparence parfaite de l’acteur de télévision populaire Karan Mehra et Nisha Rawal a maintenant touché le fond. L’actrice-femme a fait des allégations choquantes de violence domestique et d’affaire extra-conjugale contre Karan. Il a été arrêté pour avoir prétendument battu sa femme et placé en garde à vue. Plus tard dans la journée, Karan a été libéré sous caution.

Dans une interaction avec les médias, Nisha Rawal a fait des allégations surprenantes contre son mari Karan Mehra, déclarant qu’il a une liaison extraconjugale et après qu’elle l’a confronté, il l’a acceptée. « Alors que j’étais brisé par cette révélation, j’ai essayé d’arranger les choses, mais il n’était pas intéressé. Il n’a montré ni remords ni culpabilité. C’est à ce moment-là que j’ai pensé qu’il valait mieux se séparer. »

Indianexpress.com a cité Nisha déclarant: « Je l’aimais trop. Il avait l’image de Naitik en public, d’un goody-two-shoes. En tant que partenaire, j’ai soutenu cela car cela affecte le travail. Il n’y a aucune raison de partager pourquoi Je n’ai pas parlé avant. Cependant, hier soir, j’ai réalisé que je devais prendre position pour moi-même car je ne veux pas que mon fils pense que sa mère était faible. Personne ne peut autant maltraiter quelqu’un physiquement et mentalement. «

Lors d’une conférence de presse, Nisha Rawal a accepté d’avoir reçu un diagnostic de trouble bipolaire. « La bipolaire est un trouble de l’humeur qui survient en raison d’un traumatisme extrême et c’est parfois génétique. On m’a diagnostiqué une bipolarité et je ne vais pas mentir à ce sujet car je n’en ai pas honte. Mais je ne suis pas un psychopathe, c’est une humeur Et vous savez tous à quel point je suis équilibrée. Je crée du contenu pour le web, je fais des vidéos et j’écris sur des choses. Je n’ai rien à prouver », a-t-elle ajouté.

Elle a révélé que c’était après avoir fait une fausse couche en 2014 alors qu’elle était enceinte de 5 mois. Cela l’a frappée émotionnellement et elle a affirmé que c’était pendant cette période que Karan n’était pas là pour la soutenir.

Selon le rapport du Times Of India, Nisha et Karan travaillent à une séparation à l’amiable. « Il n’y a pas de tribunal pour le moment, sauf qu’il y a maintenant une plainte à la police mais nos efforts étaient de nous séparer à l’amiable », a déclaré Mrunalini Deshmukh, l’avocat de Nisha.

Plus tôt, une section des médias a rapporté que tout ne va pas bien entre le duo. Cependant, tant Karan que Nisha avaient réfuté ces affirmations comme des rumeurs.

Le couple est sorti ensemble pendant environ six ans, avant de se marier le 24 novembre 2012. Le duo a eu la chance d’avoir un fils en 2017.

Karan Mehra est devenue une célébrité avec le savon quotidien Yeh Rishta Kya Kehlata Hai. Il était l’un des acteurs les mieux payés du monde de la télévision et a également participé à Bigg Boss 10.