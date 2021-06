 » Nisha Rawal a toujours été agressive, a également été violente physiquement « , allègue Karan Mehra dans sa version de l’histoire

Après les allégations de Nisha Rawal contre Karan Mehra, l’acteur de « Yeh Rishta Kya Kehlata Hai » a partagé sa version des faits. Mehra a nié avoir eu une liaison extraconjugale et a allégué que Nisha avait toujours été agressive. Karan a dit qu’elle commençait à jeter des choses une fois qu’elle se mettait en colère et supposait que les choses s’amélioraient finalement.

Karan a déclaré à ETimes : » Nisha se comporte étrangement depuis trois ans. Il devient difficile de traiter avec elle à cause de sa nature. En avril, elle m’a dit que nous devrions nous séparer. J’ai finalement cédé. Cela devenait également de plus en plus difficile. pour faire face à son comportement erratique. »

Racontant sa version de l’histoire de ce qui s’est passé, Mehra a déclaré: « Alors, hier, je me suis assis avec elle et Rohit pour une discussion. Je leur ai dit que j’avais fait de mon mieux pour donner ce que je pouvais et que j’essaierais d’ajouter un peu plus . J’ai expliqué qu’en tant que père, j’aimerais aussi faire des choses pour mon fils et j’aurais besoin d’argent pour moi-même, car je vivrais séparément. Je ne peux pas être sur la route. Vous ne pouvez pas faire de demandes déraisonnables en cherchant un divorce. Il faut comprendre combien l’autre personne peut se permettre de donner comme pension alimentaire. »

En parlant du comportement de Nisha, Karan a raconté : « Elle a toujours été agressive et au début, elle était également violente physiquement. Usko gussa aata hai toh woh haath paav chalaati hai, usko samajh mein nahi aata hai. (Quand elle se met en colère elle frappe les gens). Elle commence à jeter et à casser des choses. J’avais pensé que ça irait mieux, et ça s’est amélioré dans une certaine mesure, mais phir woh active hone laga. Les choses vont mal depuis les quatre-cinq dernières années et il y a eu un moment où je suis devenu suicidaire. »