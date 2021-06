‘Nisha Rawal a éteint les caméras dans la maison’, accuse Karan Mehra, l’ex-épouse réagit

La bataille de séparation de Kara Mehra et Nisha Rawal s’aggrave de jour en jour. Après avoir dévoilé en public leurs prétendues violences physiques l’un contre l’autre, le couple séparé a dévoilé des détails sur la rupture de leur relation. Lors d’une récente interaction avec les médias, Karan a affirmé que leur maison avait des caméras de vidéosurveillance qui ont été éteintes par Nisha. L’acteur de ‘Yeh Rishta Kya Kehlata Hai’ a accusé Nisha de s’être cogné la tête contre le mur et de l’avoir épinglé pour les non-initiés.

Karan a déclaré à Spotboye : « Il y a sept caméras dans nos quatre appartements BHK. Chaque pièce a une caméra barrant la chambre. La caméra dans le hall est installée à un angle qui aurait pu capturer la zone où elle s’est cognée la tête contre le mur. Mais puis, j’ai réalisé que Nisha avait éteint les caméras dans la maison. Si nous avions eu les images, les choses auraient été plus claires, mais la commande principale était éteinte. Tout semblait avoir été orchestré et planifié.

A quoi Nisha a répondu via le portail de divertissement, « Oui, les caméras étaient éteintes, et je les avais éteintes il y a quelque temps. Karan serait sur son meilleur comportement, serait gentil avec moi et jouerait avec notre fils Kavish partout où il y avait des caméras , alors que dans la chambre, nous n’avions pas de caméra ; il me maltraitait et me frappait. J’avais donc éteint les caméras il y a plusieurs jours. Maintenant, la police a confisqué le DVR (Digital Video Recorder), qui enregistrait tout. »

Auparavant, Nisha avait accusé Karan non seulement de violence domestique, mais aussi d’avoir une liaison extraconjugale.