Nish Panesar met sa famille en danger alors qu’il mène une guerre dangereuse à EastEnders

AMBITION devient le pire ennemi des Panesars alors qu’un traître Nish élabore un plan.

Le méchant d’EastEnders décide d’affronter un autre méchant de Walford.

Nish Panesar veut étendre l’empire familial[/caption] Bbc

Mais Suki est inquiète[/caption] Bbc

Nish affronte un autre homme dur de Walford[/caption]

Nish (joué par Navin Chowdhry) est prêt pour un nouveau départ après sa sortie de prison.

Comme les téléspectateurs de BBC One s’en souviendront sûrement, Nish a passé deux décennies derrière les barreaux pour meurtre.

Depuis sa libération, Nish trouve sa marque à Albert Square et tient à étendre l’empire de sa famille.

Dans les scènes à venir, il demande l’aide d’Eve Unwin (Heather Peace) pour évaluer leurs activités actuelles.

Cependant, la femme de Nish, Suki ( Balvinder Sopal ), est irritée lorsqu’elle le trouve lié à Eve tout en parcourant ses contrats commerciaux.

Suki a partagé une relation amoureuse naissante avec l’ancien avocat et condamné.

Mais alors qu’Eve était prête à officialiser leur romance, Suki a décidé qu’il valait mieux qu’elle se tienne aux côtés de son mari… malgré son comportement contrôlant et abusif.

En repérant Nish et Eve ensemble, Suki pense qu’elle doit rappeler à sa famille qu’elle est la responsable.

Comment vont-ils réagir ?

Bien que cela reste à voir, Nish provoque Phil Mitchell (Steve McFadden) lorsque la possibilité d’un nouvel accord est remise en question.

Les Panesars se sont souvent heurtés à la famille Mitchell et les conflits ont souvent été explosifs, voire mortels.

Suki n’en est que trop consciente et avertit Nish de rester à l’écart des Mitchell – mais il l’ignore.

Pour aggraver les choses sur toute la ligne, il demande même à son fils Vinny (Shiv Jalota) de l’aider avec un nouveau plan.

Le duo père-fils va dans le dos de Suki et fait la guerre aux Mitchell.

Phil est immédiatement enragé et fait irruption dans le Panesar, accusant Nish, mais Suki saute rapidement à la défense de son mari, lui donnant un alibi.

Malheureusement, le Minute Mart est ciblé plus tard dans la journée et bouleversé par un intrus indésirable.

Nish et Suki sont secoués et Eve intervient pour nettoyer le gâchis.

Sachant que sa famille pourrait être en danger, Suki affronte Nish mais le méchant avide de pouvoir est déterminé à réaffirmer sa position à la tête de l’empire Panesar.

Cela l’amène à mettre son plan en action – comment cela se déroulera-t-il ?

Plus tard, Phil et sa partenaire Kat Slater (Jessie Wallace) arrivent ensemble pour un déjeuner tendu avec Suki et Nish pour discuter affaires.

Le pire est-il encore à venir ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi sur BBC One.

Les choses deviennent lentement incontrôlables[/caption] Bbc

Une nouvelle querelle se prépare-t-elle ?[/caption]