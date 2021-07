Nischal Shetty a construit la plus grande bourse de commerce de crypto en Inde

Nischal Shetty s’est fait un nom en Inde. Au cours du seul premier semestre 2021, son activité de cryptographie a augmenté de plus de 12 fois pour devenir la société du pays. plus grand bureau de change numérique. Et maintenant, il a pour objectif de faire de WazirX India le premier licorne crypto d’un milliard de dollars. Mais alors que Shetty est un entrepreneur technologique de bout en bout, l’incursion du millénaire dans la crypto-monnaie a été initialement inspirée par une rébellion contre les grandes technologies. « Il y a toujours une raison pour laquelle quelqu’un se lance dans la crypto », a déclaré Shetty à CNBC Make It.

Se lancer dans les réseaux sociaux

Shetty est la co-fondatrice et PDG de 36 ans de WazirX, une plate-forme de crypto-monnaie qui permet aux utilisateurs d’acheter, de vendre et d’échanger des pièces virtuelles populaires telles que le bitcoin, l’ethereum, le litecoin et le XRP de Ripple. Lancée en 2018 aux côtés des co-fondateurs Sameer Mhatre et Siddharth Menon, la société a capitalisé sur la marée montante de commerçants de détail investissant dans les crypto-monnaies. Moins de deux ans après son lancement, il a été acquis par Binance, le plus grand échange crypto au monde. Puis en avril, son jeton crypto WRX a temporairement atteint un valorisation en milliards de dollars. Pourtant, le voyage du trio a commencé avec une entreprise de médias sociaux.

« Ma première start-up concernait la gestion des médias sociaux. Si vous aviez votre compte Twitter, votre compte Instagram, vous pouviez le gérer à partir d’un seul endroit », a déclaré Shetty, qui a démarré sa première entreprise en 2010, peu de temps après avoir terminé son ordinateur diplôme scientifique. L’idée, plus tard nommée Foule, a décollé. Mais peu de temps après, les géants des médias sociaux sont devenus plus restrictifs avec leurs API – ou interfaces de programmation d’applications -, ce qui a rendu plus difficile pour les développeurs tiers de créer des entreprises connexes. Shetty et ses co-fondateurs ont décidé qu’il était temps de changer de tact.

Sameer Mhatre, Nischal Shetty et Siddharth Menon, co-fondateurs de l’échange indien de crypto trading, WazirX. WazirX

« Nous avons dû supprimer un certain nombre de fonctionnalités qui créaient des revenus pour nous, mais cela n’était pas considéré comme les bonnes fonctionnalités par ces réseaux », a déclaré Shetty. « C’est ce qui m’a conduit à l’ensemble de l’écosystème décentralisé », a-t-il poursuivi, se référant à la blockchain – une base de données distribuée qui n’est contrôlée par aucune partie ou entreprise.

Se lancer dans la crypto

Leur timing a coïncidé avec une aubaine dans les crypto-monnaies, et en particulier le bitcoin. Et en 2018, Shetty et ses co-fondateurs ont décidé d’utiliser leur expertise technologique pour créer une plate-forme basée sur la blockchain pour le trading de crypto. « J’ai réalisé qu’il y avait un grand écart dans la façon dont les échanges internationaux fonctionnaient par rapport à la façon dont les échanges indiens fonctionnaient », a-t-il poursuivi. « Avec cela, nous avons décidé de construire un échange axé sur l’écosystème indien. »

Cependant, quelques semaines après son lancement, la Reserve Bank of India a interdit les paiements liés à la cryptographie. WazirX a dû rapidement pivoter, agissant en tant que tiers dépositaire entre acheteurs et vendeurs. Le changement a porté ses fruits et l’année suivante, en novembre 2019, WazirX a été acquis par Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, car elle a fait sa première incursion sur le marché indien.

Monter une ascension fulgurante

Aujourd’hui, WazirX affirme que ses utilisateurs enregistrés ont quadruplé au deuxième trimestre 2021 pour atteindre 6,5 millions tandis que le volume des transactions en juin a atteint 6,2 milliards de dollars. « Nous avons enregistré plus d’utilisateurs au cours des quatre ou cinq derniers mois qu’au cours des trois dernières années. La croissance a été rapide », a déclaré Shetty.

Les crypto-monnaies ont connu une croissance rapide en 2021 pour atteindre un total ; capitalisation boursière de plus de 2,5 billions de dollars en mai. CNBC

Les crypto-monnaies ont enregistré une ascension fulgurante en 2021, atteignant un capitalisation boursière totale de plus de 2,5 billions de dollars en mai. Il est depuis tombé à environ 1 500 milliards de dollars, selon CoinMarketCap. Une grande partie de la hausse de cette année est due à une demande accrue des investisseurs particuliers et institutionnels. « Il y a une nouveauté et une mode qui y sont associées, et c’est assez tentant pour les investisseurs », a déclaré Ganesh Vasudevan, directeur de recherche chez IDC Financial Insights. « Ensuite, il y a une commodité impliquée. Les plates-formes d’échange qui sont sorties avec les applications semblent être extrêmement pratiques et super efficaces. »

Face à la pression des autorités

Néanmoins, l’industrie de la cryptographie a été confrontée une pression croissante à l’échelle internationale alors que les autorités craignent que cela ne contribue à l’évasion fiscale et aux activités criminelles. En juin, le propriétaire de WazirX, Binance, a été interdit d’exercer toute activité réglementée au Royaume-Uni. C’était le dernier signe d’une répression croissante sur le marché mondial des crypto-monnaies. WazirX, pour sa part, a été pris au milieu d’un débat continu sur la cryptographie entre les autorités indiennes, conduisant Shetty à faire équipe avec d’autres échanges d’engager conjointement les principaux décideurs financiers du pays.

Une opportunité pour les techniciens indiens

Pourtant, Shetty dit qu’il y a beaucoup de possibilités pour l’industrie de responsabiliser les gens dans des pays comme le sien. En juin, WazirX est devenu le premier place de marché pour les jetons non fongibles (NFT) dans le but d’aider les créateurs de toute l’Inde à échanger des actifs numériques tels que des œuvres d’art et de la musique. Les NFT sont des actifs numériques qui sont suivis sur des réseaux blockchain qui fournissent la preuve que quelqu’un possède un objet virtuel unique.

La consommation annuelle d’électricité du bitcoin est supérieure à celle de pays comme la Suisse et Singapour. CNBC