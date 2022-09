Nirvana remporte le rejet du procès pour bébé nu de “Nevermind”

Nirvana a remporté le rejet d’un procès intenté par un homme qui a affirmé que sa représentation en tant que bébé nu de quatre mois sur la couverture de l’album phare du groupe en 1991, “Nevermind”, était de la pornographie juvénile. Dans une décision rendue vendredi, le juge de district américain Fernando Olguin à Los Angeles a déclaré que Spencer Elden avait attendu trop longtemps pour affirmer que Nirvana l’avait exploité sexuellement, après avoir poursuivi plus de 10 ans après avoir appris la couverture. Parmi les autres accusés figuraient les membres de Nirvana Dave Grohl et Krist Novoselic, la veuve du regretté chanteur Kurt Cobain, Courtney Love, plusieurs maisons de disques et le photographe Kirk Weddle.

Le procès découlait de l’utilisation par Nirvana d’une photo prise par Weddle en 1991 au Pasadena Aquatic Center en Californie, qui représentait Elden nageant nu vers un billet d’un dollar percé d’un hameçon.

Elden a été interviewé en 2003 à l’âge de 12 ans par le magazine Rolling Stone à propos de la photo, disant qu’il “allait probablement en tirer de l’argent”, et a recréé l’image à l’âge adulte en 2016 avec “Nevermind” tatoué sur sa poitrine.

Il a néanmoins affirmé dans son procès, qui a débuté en août 2021, qu’il avait respecté le délai de prescription parce que ses blessures, notamment la détresse émotionnelle, la perte de capacité de gain et la «perte de jouissance de la vie», se sont poursuivies à l’âge adulte.

Le juge a rejeté cet argument, affirmant qu’il permettrait effectivement à Elden de poursuivre Nirvana indéfiniment.

“En somme, le demandeur n’allègue pas qu’il était au courant d’une violation qui s’est produite alors qu’il était mineur ou d’une blessure qui constitue la base de la réclamation dans les dix ans suivant le dépôt de cette action”, a écrit Olguin.

Elden avait déposé trois versions de sa plainte, et le licenciement d’Olguin l’empêche d’en déposer une quatrième.

Un avocat d’Elden n’a pas immédiatement répondu samedi aux demandes de commentaires.

Bert Deixler, avocat des accusés, a déclaré : “Nous sommes heureux que cette affaire sans fondement ait été menée à une conclusion finale rapide.”

“Nevermind” présente la chanson “Smells Like Teen Spirit”. Les ventes ont dépassé les 30 millions.

