La ministre des Finances Nirmala Sitharaman a commencé son discours sur le budget 2021 par un poème. Dans ce qui a été considéré comme un autre clin d’œil aux prochaines élections au Bengale occidental, Sitharaman a symboliquement commencé le budget de cette année en citant le lauréat du prix Nobel et icône bengali Rabindranath Tagore pour décrire la bataille de l’Inde contre la pandémie de coronavirus.

Citant Tagore, l’un des poètes les plus éminents du Bengale occidental, Sitharaman a déclaré: «La foi est l’oiseau qui sent la lumière et qui chante quand l’aube est encore sombre», avait déclaré Gurudev Rabindranath Tagore! Ce moment de l’histoire marque l’aube d’une nouvelle ère, où l’Inde est bien placée pour être la terre de promesses et d’espoir ».

Invoquer Tagore n’était pas le seul clin d’œil du gouvernement au Bengale dans le neuvième budget sous le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi. Parmi les nombreux fronts sur lesquels se déroulent les élections à l’Assemblée du Bengale, la culture est au sommet.

Dans le but de gagner les sondages de l’Assemblée dans l’État cette année, Sitharaman portait un sari blanc avec un sari à bordure rouge (laal paar) qui est traditionnellement porté par les femmes du Bengale à des occasions propices.

Le signe de tête de Sitharaman à Tagore intervient également un jour après que le gouvernement du Congrès de Trinamool au Bengale a critiqué le BJP pour avoir prétendument mal interprété l’hymne national – Jana Gana Mana – écrit par Rabindranath Tagore lors de l’un de ses rassemblements à Howrah dimanche.

Le clin d’œil intelligent n’a pas été manqué par les internautes, dont beaucoup ont déclaré qu’ils n’étaient pas surpris par le commentaire. Certains comme l’auteur Suhel Seth avaient même prédit que cela arriverait.

Comme les élections sont proches à WB, c’est pourquoi elle l’a cité. Lol – Saqib Manzoor (@ Saqib__7) 1 février 2021

Monsieur, vous étiez sur la cible … Mme. Sitharaman a cité le poème de Tagore 🙂 – Jhalak DasRoy (@ jdroy1) 1 février 2021

FM Sitharaman évoque Rabindranath Tagore lors du discours sur le budget. Des yeux dans les sondages de la BM? Cependant, FM semble être un fan de poésie. L’année dernière, elle avait cité la poésie tamoule. #BudgetWithET @EconomicTimes – Anjali Venugopalan @ET (@anjalivenu) 1 février 2021

Pourquoi certains, je pense surtout pas tousSitharaman vient de citer Rabindranath Tagore – Pas d’élections au Bengale dans l’esprit de ce gouvernement – Peterson J (@Peterson_jil) 1 février 2021

Alors que l’Inde sort de la crise de Covid-19, le budget, selon les économistes et les experts, sera le point de départ pour ramasser les morceaux après la destruction économique causée par la pandémie de COVID-19.

On s’attend généralement à ce que le budget 2021 se concentre sur l’augmentation des dépenses de création d’emplois et de développement rural, de généreuses allocations pour les programmes de développement, de mettre plus d’argent entre les mains du contribuable moyen et d’assouplir les règles pour attirer les investissements étrangers.

Dans un autre départ par rapport à l’année dernière, Sitharaman a aujourd’hui laissé échapper le traditionnel « bahi khata » en optant pour un onglet pour le budget sans papier de 2021.