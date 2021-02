Lundi, la ministre des Finances Nirmala Sitharaman a présenté le budget de l’Union pour les exercices 2021-2022. Alors que tout le pays attendait à bout de souffle pour voir comment le nouveau budget les affecterait, une réponse pleine d’esprit de Sitharaman lors de la conférence de presse post-budget gagne les cœurs sur les réseaux sociaux.

Après avoir présenté le budget au Parlement, Sitharaman a assisté à une conférence de presse avec d’autres fonctionnaires du ministère des Finances. Au presseur, plusieurs journalistes de diverses publications indiennes ont posé des questions au FM auxquelles elle a répondu pendant près d’une heure. À un moment donné, une journaliste d’une publication réputée s’est levée et a dit à Sitharaman qu’elle voulait lui poser deux questions.

Sitharaman hocha la tête en signe d’approbation et lui demanda de continuer. À ce stade, le journaliste a été interrompu par le chef du Bureau d’information de la presse (PIB), KS Dhatwalia, qui a dit: « Non, un seul, il y en a d’autres. »

Dans le clip qui est devenu viral, Sitharaman a demandé à Dhatwalia pourquoi il avait dit cela à elle seule, et non aux gars qui lui avaient posé plusieurs questions auparavant.

Vous pouvez voir le clip dans cette vidéo du presseur par le PIB ici. Pour voir simplement le clip, vous pouvez avancer rapidement jusqu’à la marque des 49 minutes:

À ce stade, tout le monde a commencé à rire et le journaliste a remercié Sitharaman de l’avoir défendue.

Au cours du budget, Sitharaman a annoncé une série de mesures, notamment dans le secteur de la santé, des chemins de fer, des infrastructures routières, entre autres.

Sitharaman a déclaré que la préparation de ce budget était comme jamais auparavant, à cause de Covid-19. « Nous n’aurions pas pu imaginer l’année dernière que l’économie mondiale qui souffrait déjà devra endurer la perte de ses proches et chers en raison de la pandémie », a-t-elle déclaré.

Ce budget est le premier du genre, avec des restrictions Covid-19 en place. Même le Bahi Khata est passé au numérique avec Sitharaman portant une tablette fabriquée en Inde, conformément à la pression du gouvernement pour Atmanirbhar Bharat.

Le ministre des Finances a déclaré que le budget comportait six piliers: la santé et le bien-être, le capital physique et financier et le développement infra-inclusif, le capital humain, l’innovation et la R&D, un gouvernement minimum, une gouvernance maximale.